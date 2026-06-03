Unións Agrarias: "La burocracia de la PAC ahoga a los agricultores gallegos"

La campaña de la Política Agraria Común (PAC) ha vuelto a evidenciar la elevada carga administrativa que soportan agricultores, ganaderos y entidades tramitadoras en Galicia. Unións Agrarias hizo balance este miércoles en Santiago de la última campaña en una rueda de prensa en la que participaron Javier Iglesias, responsable de PAC de la organización, y Félix Porto, vicepresidente de la entidad, y en la que reclamó una reforma del sistema para hacerlo más sencillo de cara al próximo periodo comunitario.

La organización aseguró haber tramitado este año 5.130 solicitudes de la PAC, una cifra que supone alrededor del 24 % del total registrado en Galicia, donde se presentaron algo más de 21.000 expedientes. Según los datos expuestos, esas solicitudes abarcan unas 125.000 hectáreas y movilizan en torno a 60 millones de euros en ayudas.

Unións Agrarias reivindicó el trabajo realizado durante los últimos tres meses y defendió que, a la espera de conocer los datos del resto de entidades, todo apunta a que será la principal organización tramitadora de la PAC en Galicia. Para esta campaña movilizó a más de un centenar de personas y una treintena de oficinas.

El problema, según la entidad, no está solo en el volumen de expedientes, sino en la complejidad creciente del sistema. La organización denunció un trabajo administrativo “absolutamente exagerado”, agravado por la estructura minifundista gallega, con muchas parcelas y de pequeño tamaño.

Miles de parcelas, fotos y alegaciones

Las solicitudes gestionadas por Unións Agrarias incluyen más de 363.000 parcelas, con una media de unas 70 por explotación, aunque existen expedientes que superan ampliamente esa cifra. La organización también señaló que este año fue necesario incorporar alrededor de 29.000 DNI de titulares de parcelas en arrendamiento, además de presentar más de 31.000 fotografías georreferenciadas y cerca de 1.700 alegaciones sobre usos del terreno.

La entidad considera que estos datos demuestran que el modelo actual necesita cambios. Unións Agrarias sostiene que los medios técnicos disponibles, como las imágenes por satélite y los sistemas de control digital, deberían permitir una tramitación más sencilla sin renunciar a la vigilancia contra posibles fraudes.

Entre las solicitudes presentadas por la organización, el 81,4 % incluyó algún ecorregímen, es decir, prácticas vinculadas a objetivos medioambientales. Destacan el pastoreo extensivo, con casi 2.300 solicitudes, y la rotación de cultivos con especies mejorantes, con unas 820.

La organización también advirtió de que algunos ecorregímenes diseñados para la cornisa cantábrica no están teniendo la implantación prevista. En concreto, calificó como “mal planificado” el modelo de siega sostenible, por su escasa acogida entre las explotaciones gallegas.

Unións Agrarias reclamó además que la futura PAC, prevista a partir de 2028, mantenga e incremente el presupuesto destinado al campo. La entidad defiende que la política agraria es clave para sostener la producción de alimentos, fijar población en el rural y mantener actividad económica en los territorios.

La organización pidió que las ayudas lleguen prioritariamente a quienes “viven y trabajan en el medio rural” y reclamó mantener las políticas de desarrollo rural, al considerar que son esenciales no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para la industria vinculada al territorio.

Durante la comparecencia, Unións Agrarias también expresó su preocupación por la evolución del precio de la leche en Galicia. La entidad denunció una caída de las cotizaciones en origen y alertó de que los productores gallegos siguen cobrando por debajo de la media estatal, una situación que considera insostenible para muchas explotaciones.

Con este balance, la organización busca abrir el debate sobre una PAC menos burocrática, con más presupuesto y mejor adaptada a la realidad productiva gallega, especialmente en un territorio donde la ganadería sigue teniendo un peso central en las solicitudes de ayudas.