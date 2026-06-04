La Cámara de Santiago recibe junto a ARCHAM el Premio Corredor Atlántico 2026

La alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, conocida como ARCHAM, ha sido distinguida con el Premio Corredor Atlántico 2026 por su contribución al impulso de la competitividad y la sostenibilidad de los territorios atlánticos. La entidad, de la que forma parte la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, recibe así un reconocimiento a su trabajo para fortalecer la cooperación económica e institucional entre regiones.

El galardón ha sido concedido por la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico, que ha querido destacar el papel de ARCHAM como agente activo en la promoción de proyectos comunes, infraestructuras y políticas orientadas a mejorar la conexión entre territorios y a avanzar hacia una logística más eficiente y sostenible.

La entrega tuvo lugar durante la segunda edición de los Premios Corredores, celebrada en el marco del Salón Internacional de la Logística (SIL). El acto reunió a representantes de instituciones y entidades clave del sector, como el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, Renfe, Puertos del Estado, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, además de empresas y organizaciones vinculadas al transporte y la logística.

Una alianza para conectar mejor el noroeste atlántico

ARCHAM nació a partir de la Declaración de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, firmada en Bilbao en junio de 2023 por cámaras del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania. Su objetivo es crear mecanismos de cooperación entre instituciones y territorios para afrontar de forma conjunta retos económicos, sociales y medioambientales.

Desde entonces, se han celebrado encuentros en Bilbao, Oporto, Oviedo, Vigo y Bruselas, en los que se ha avanzado en la definición de una estrategia común y en la incorporación de administraciones públicas y otras instituciones al proyecto.

El documento estratégico de ARCHAM fija tres grandes ámbitos de trabajo: el impulso al Corredor Atlántico ferroviario y la intermodalidad portuaria; el desarrollo del corredor del hidrógeno y las energías renovables, incluida la eólica marina; y la promoción del Camino de Santiago como elemento vertebrador, con actividades vinculadas al enoturismo, la naturaleza, el ocio y el bienestar.

En esta edición de los premios participaron 42 empresas con más de 50 proyectos relacionados con el transporte de mercancías, la logística, la sostenibilidad, la innovación, el transporte ferroviario, las terminales logísticas y la cadena de suministro.

Con este reconocimiento, ARCHAM refuerza su papel como plataforma de colaboración entre territorios atlánticos y como instrumento para favorecer una economía más conectada, competitiva y sostenible.