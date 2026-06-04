La compostelana Televés lanza una nueva generación de antenas preparada para la televisión del futuro y las redes 5G

Ver la televisión sin cortes, evitar interferencias o conseguir cobertura móvil en zonas donde la señal apenas llega son algunos de los retos a los que se enfrentan cada día miles de hogares. Con ese escenario en mente, la empresa compostelana Televés ha presentado la Serie A, una nueva familia de antenas con la que busca adaptarse a la evolución tecnológica de las telecomunicaciones y responder a las nuevas necesidades de recepción de señal, tanto para la televisión digital terrestre (TDT) como para las redes móviles 4G y 5G.

La compañía, con sede en Santiago de Compostela y presencia internacional, da así un paso más en un sector inmerso en plena transformación. La llegada de nuevos estándares televisivos, como el DVB-T2, que permitirá emisiones de mayor calidad y contenidos en ultra alta definición, exige equipos cada vez más precisos y capaces de mantener una recepción estable incluso en zonas urbanas saturadas o en áreas donde la cobertura resulta irregular.

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Para afrontar estos desafíos, Televés ha desarrollado dos nuevos modelos orientados a la recepción de televisión, las antenas A6 UHF y A9 UHF, diseñadas para ofrecer una señal más estable y reducir los problemas derivados de interferencias o fluctuaciones de cobertura.

Según explica la compañía, estas antenas incorporan sistemas electrónicos inteligentes que permiten optimizar la señal desde el propio punto de captación. En la práctica, esto se traduce en una mejor calidad de imagen y sonido y en una mayor resistencia frente a los problemas que suelen provocar pixelaciones o cortes en la emisión.

La nueva gama también incluye filtros específicos para minimizar las interferencias procedentes de las redes móviles, una cuestión cada vez más relevante a medida que avanza el despliegue de la tecnología 5G.

Del tejado al móvil: Televés entra en el mercado de la conectividad móvil

La principal novedad de esta nueva familia de productos no está únicamente en la televisión. Por primera vez, Televés traslada su experiencia en el diseño de antenas al ámbito de las comunicaciones móviles con el lanzamiento de la A6 de Datos.

Se trata de una antena direccional concebida para captar señal móvil en lugares donde la cobertura es limitada o inestable. Su función es orientar la recepción hacia la estación base más cercana para mejorar la calidad de la conexión y facilitar la extensión de la cobertura en viviendas, negocios o instalaciones ubicadas en zonas rurales o alejadas de grandes núcleos urbanos.

La antena es compatible con las redes 3G, 4G y 5G, incluidas las frecuencias más recientes utilizadas para ampliar la cobertura en el territorio. Con este movimiento, la firma compostelana amplía su catálogo más allá de la recepción televisiva y entra en un segmento cada vez más demandado por particulares y empresas.

La apuesta responde además a una realidad cada vez más habitual: la convergencia entre televisión y conectividad digital. El consumo audiovisual y los servicios de datos comparten hoy infraestructuras y necesidades técnicas, especialmente en entornos donde la calidad de la señal sigue siendo un factor determinante.

Más allá de las prestaciones técnicas, Televés ha aprovechado el lanzamiento para reforzar la imagen de marca de sus productos. La nueva Serie A adopta una estética alineada con la renovada identidad corporativa de la empresa, con un diseño más limpio y reconocible en el que destaca el característico color naranja de la compañía.

Ese elemento visual, presente en el centro de las nuevas antenas, pretende convertirse en una seña de identidad fácilmente identificable por instaladores y usuarios, reforzando la vinculación entre innovación tecnológica y marca.

Con la Serie A, Televés busca consolidar su posición en un mercado en plena evolución tecnológica y abrir nuevas oportunidades en el ámbito de la conectividad. Un paso que sitúa a la compañía compostelana en la intersección entre la televisión digital del futuro y las nuevas redes de comunicación móvil, dos ámbitos llamados a convivir cada vez más estrechamente en los próximos años.