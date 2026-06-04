La Denominación de Origen Rías Baixas se corona como la más galardonada en los Premios Baco 2025

La excelencia de los vinos atlánticos vuelve a conquistar uno de los escaparates más prestigiosos del sector. La Denominación de Origen Rías Baixas se ha convertido en la gran protagonista de los Premios Baco Cosecha 2025 al obtener un total de 51 medallas, un resultado que la sitúa como la denominación de origen más galardonada de esta edición y refuerza su posición como referente de los vinos jóvenes en España.

El balance obtenido por las bodegas amparadas bajo este sello de calidad incluye dos de los reconocimientos más codiciados del concurso: el Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, reservado para el vino con la puntuación más alta del jurado, por encima de los 93 puntos, y el Gran Baco de Oro Nuevas Marcas. A estas distinciones se suman otros 23 Bacos de Oro y 23 Bacos de Plata, consolidando el dominio de Rías Baixas en el certamen.

Sesiones de cata Premios Baco cosecha 2024 / cedida

La 40ª edición de los Premios Baco reunió a medio centenar de expertos vinculados al mundo del vino e integrantes de la Unión Española de Catadores, que evaluaron las muestras participantes mediante estrictas catas a ciegas celebradas en Madrid durante el pasado mes de mayo.

Un concurso que impulsa la visibilidad de las nuevas añadas

En total concurrieron 397 vinos, de los cuales el 85% logró superar los 85 puntos. Este elevado nivel de calidad convierte al palmarés de los Premios Baco en un reflejo de la diversidad y el potencial del sector vitivinícola español, además de otorgar un importante respaldo promocional a las bodegas y productores distinguidos.

Considerado el concurso más veterano de España dedicado exclusivamente a los vinos jóvenes, el certamen constituye una referencia para medir la evolución y la excelencia de las nuevas añadas que llegan al mercado.

La cosecha de éxitos de Rías Baixas no se limita a este concurso. A falta de que se celebren otros certámenes a lo largo de 2026, la denominación acumula ya 118 galardones, una cifra que confirma su presencia constante entre los principales reconocimientos nacionales e internacionales.

Así, la Guía Gourmets 2026 distinguió a un vino de Rías Baixas como Mejor Blanco Joven, mientras que el concurso Vin España premió a 33 referencias de la denominación con once Grandes Oros, once Oros y once Platas. A ello se añaden dos medallas de plata obtenidas en el Concurso Internacional de Lyon y las 32 marcas galardonadas en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2026.

Estos resultados refuerzan el prestigio de Rías Baixas y consolidan a sus vinos como una de las referencias más valoradas dentro del panorama vinícola español e internacional.