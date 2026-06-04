Alfonso Rueda inaugura la Semana Verde de Galicia, escaparate de la economía y la sociedad gallega

La 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia arrancó este jueves en Silleda con cifras que consolidan su posición como uno de los grandes encuentros económicos y sectoriales del noroeste peninsular. Durante la inauguración oficial del certamen, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso el foco en la fortaleza de una feria que alcanza este año su mayor participación expositiva de las últimas dos décadas, con 793 expositores, y que, a su juicio, se ha convertido en un auténtico escaparate de la realidad económica, empresarial y social de Galicia.

Acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, Rueda destacó la evolución experimentada por la feria en los últimos años. Según señaló, la Semana Verde ha conseguido aumentar su dimensión internacional y profesional, atrayendo expositores de distintos países y ampliando su oferta multisectorial, sin renunciar a sus orígenes ligados al campo y al sector agroganadero.

El presidente gallego defendió que este crecimiento responde a un esfuerzo colectivo que ha permitido consolidar el evento como una referencia para promocionar la marca Galicia Calidade y para mostrar la capacidad del rural gallego de organizar acontecimientos capaces de atraer a miles de visitantes.

Alfonso Rueda, durante la inauguración de la cita en Silleda / Bernabé

"La Semana Verde es el escaparate de la Galicia más esencial, de la Galicia Calidade, de la Galicia moderna y del futuro", afirmó Rueda, quien incidió en que la feria reúne buena parte de los sectores que mejor representan la diversidad económica de la comunidad.

La alimentación y la gastronomía, a través de Salimat Abanca; el turismo, con espacios como Turexpo Galicia y Festur; la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la naturaleza forman parte de una programación que se ha ido ampliando en los últimos años con nuevas áreas dedicadas a sectores emergentes, como la belleza y la estética. El turismo cobra además especial relevancia en esta edición teniendo en cuenta la proximidad del Xacobeo 2027, uno de los grandes acontecimientos previstos para Galicia en los próximos años.

Las razas autóctonas exhiben su mejor genética

Si la inauguración institucional centró la atención durante la tarde, la mañana estuvo marcada por el protagonismo de las razas autóctonas gallegas en peligro de extinción, que volvieron a ocupar un lugar destacado dentro del programa de actividades.

La feria acogió diez concursos morfológicos organizados por la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) y la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel), en los que participaron centenares de animales procedentes de explotaciones de toda la comunidad.

En los concursos de ganado bovino compitieron 80 ejemplares pertenecientes a las razas Cachena, Vianesa, Caldelá, Limiá y Frieiresa, representando a cerca de una veintena de ganaderías gallegas. Los certámenes sirvieron para premiar la calidad genética y el trabajo de selección desarrollado por los criadores, además de contribuir a la conservación de unas razas consideradas patrimonio ganadero de Galicia.

Ejemplare de raza Limiá / cedida

La Galiña de Mos, una de las especies autóctonas más reconocidas, celebró su 11º Campeonato Galego, con la participación de 120 ejemplares adultos procedentes de 24 criadores de distintos puntos de la comunidad.

También tuvieron lugar los concursos de Ovella Galega y Cabra Galega, que reunieron 25 animales de siete explotaciones, así como el concurso morfológico del Porco Celta, que contó con más de 50 ejemplares pertenecientes a una veintena de ganaderías de las cuatro provincias gallegas.

Estas competiciones no solo buscan premiar a los mejores ejemplares, sino también visibilizar el trabajo de conservación y recuperación que desarrollan los criadores para garantizar la supervivencia de unas razas estrechamente vinculadas a la historia y al paisaje rural gallego.

La presencia ganadera continuará durante todo el fin de semana. Los animales permanecerán expuestos en el recinto ferial hasta el domingo y el próximo sábado se celebrará además el concurso morfológico del Cabalo de Pura Raza Galega, otra de las citas más esperadas dentro del programa de la feria.

Con una oferta que combina tradición, innovación, negocio y divulgación, la Semana Verde vuelve a convertir a Silleda en punto de encuentro para profesionales, empresas, instituciones y visitantes, reforzando su papel como una de las grandes plataformas de promoción económica y sectorial de Galicia.