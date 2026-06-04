Gadis impulsa la economía circular con la reutilización de 9.500 toneladas de materiales en 2025

La sostenibilidad se ha convertido en una pieza clave del modelo de gestión de Gadis, que reivindica la necesidad de aprovechar mejor los recursos, reducir el impacto ambiental y generar valor en su entorno. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la compañía ha puesto en valor los avances de su estrategia medioambiental, que en 2025 permitió dar una nueva vida útil a más de 9.500 toneladas de cartón, plástico y madera.

Estos materiales fueron reincorporados a la cadena de valor, dentro de un sistema basado en la economía circular. Parte de las cajas empleadas en los pedidos a domicilio y en las compras online, por ejemplo, están elaboradas con cartón reciclado. Además, la plataforma logística de Betanzos alcanza un nivel de valorización del 99,5%, avalado por el sello “De Residuos a Recursos: Zero A Vertedero”, concedido por Saica Natur.

GADIS MEDIOAMIBIENTE / gabigago

La logística inversa es otro de los pilares de esta política ambiental. Los camiones que distribuyen productos a los supermercados aprovechan el viaje de regreso a las plataformas centrales de Betanzos y Medina del Campo para transportar materiales destinados al reciclaje. Esta tarea está gestionada por un equipo de más de 40 personas dedicado exclusivamente a esta área.

El viaje de vuelta también forma parte del compromiso ambiental

En esos retornos también se trasladan las cajas plásticas reutilizables empleadas para el producto fresco. Solo en 2025 se contabilizaron más de 8,33 millones de movimientos, lo que refleja el peso de este sistema en la operativa diaria de la compañía.

Otra de las fortalezas de Gadis es su apuesta por el producto de proximidad. La empresa trabaja con cerca de 1.000 proveedores locales de alimentación, a los que implica en su estrategia de cuidado del entorno. Potenciar el producto fresco, de temporada y cercano permite reducir las distancias de transporte y, con ello, minimizar la huella medioambiental.

Este modelo se completa en el punto de venta, donde la atención directa en mostrador tradicional favorece un consumo más responsable, reduce el uso de materiales como el plástico y contribuye a limitar el desperdicio alimentario. Además, en todas las secciones de producto fresco se utilizan bolsas elaboradas a partir de fécula de patata.

En materia de eficiencia energética, Gadis continúa incorporando mejoras en las reformas y aperturas de supermercados, con sistemas de refrigeración, climatización e iluminación LED que permiten un consumo hasta un 40% menor respecto a los sistemas tradicionales.

La compañía también busca implicar a sus clientes en este compromiso. En determinados puntos de venta dispone de islas de reciclaje para depositar pilas domésticas y cápsulas de café, ampliando así el alcance de sus medidas ambientales.

La concienciación social completa esta estrategia. Desde hace más de 20 años, Gadis desarrolla el programa educativo Alimentes, centrado en la alimentación saludable y el consumo responsable. A ello suma iniciativas como el Bosque Gadis, un proyecto inclusivo de reforestación con especies autóctonas en colaboración con la asociación Amicos, que trabaja con personas con diferentes capacidades.