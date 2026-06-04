Galicia activa ayudas por seis millones para impulsar tecnologías con aplicaciones en defensa, seguridad y aeroespacio

Galicia quiere reforzar su posición en sectores tecnológicos de alto valor añadido y con creciente peso estratégico a nivel internacional. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este jueves la apertura de una nueva línea de ayudas dotada con seis millones de euros para apoyar el desarrollo de bienes y servicios tecnológicos de uso dual, es decir, aquellos que pueden tener aplicaciones tanto en el ámbito civil como en los sectores de la seguridad, la defensa y el aeroespacio.

El anuncio se realizó durante la presentación de la séptima edición de la aceleradora BFAero, celebrada en las instalaciones de la empresa Kreios Space, en el parque empresarial Porto do Molle, en Nigrán. El acto sirvió también para entregar los diplomas a los participantes de la sexta convocatoria de este programa de impulso al emprendimiento tecnológico.

Lorenzana, durante la visita / cedida

Durante su intervención, Lorenzana destacó el papel que desempeñan este tipo de iniciativas para fortalecer la capacidad industrial y tecnológica de Galicia en un contexto marcado por la creciente importancia de la innovación aplicada a sectores estratégicos.

"Cada satélite, cada dispositivo de logística espacial y cada software que se diseña aquí nos posiciona en un mercado global altamente competitivo y, además, en un momento en que es más necesario que nunca", señaló la conselleira, quien defendió que Galicia está en condiciones de convertirse en un proveedor tecnológico con proyección internacional.

Una aceleradora que impulsa empresas y empleo cualificado

Desde su creación en 2019, la aceleradora BFAero se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo a las startups vinculadas al ámbito aeronáutico y espacial. En estos siete años ha respaldado 49 proyectos empresariales, de los cuales 15 se han convertido en nuevas empresas.

El impacto económico de estas iniciativas también ha sido significativo. Según los datos facilitados por la Xunta, las compañías surgidas o impulsadas a través del programa han generado más de 310 empleos cualificados, alcanzado un volumen de negocio de 28,6 millones de euros y realizado inversiones por valor de 16 millones de euros.

Además, los proyectos participantes en las dos últimas ediciones lograron captar más de 14 millones de euros de financiación pública y privada. Un dato especialmente relevante es que alrededor del 70% de esos recursos procedieron de fondos de inversión privados, una circunstancia que, según la Xunta, demuestra la confianza del mercado en el potencial de crecimiento de estas empresas.

Entre las compañías que han pasado por la aceleradora figuran firmas como Kreios Space, dedicada al desarrollo de sistemas de propulsión espacial; Lupeon, de Nigrán; Aquia Analítica, de Oleiros; Aeromedia e ITG Drone Solutions, ambas de A Coruña; Arzeos Aircraft, de Silleda; Luxit, de Ourense; o Vig-Sec Drone, también ubicada en Nigrán.

La Xunta considera que el recorrido de estas empresas evidencia la capacidad del ecosistema tecnológico gallego para generar proyectos innovadores en sectores punteros y atraer inversión en ámbitos con un elevado potencial de crecimiento.

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La nueva convocatoria de ayudas busca precisamente reforzar esa tendencia, facilitando que más compañías desarrollen soluciones tecnológicas avanzadas con aplicaciones en campos tan diversos como la industria espacial, la seguridad, la defensa o las telecomunicaciones, áreas llamadas a desempeñar un papel cada vez más relevante en la economía de los próximos años.