Galicia se proyecta como potencia industrial europea con 16 proyectos estratégicos y 1.700 millones de inversión

Galicia tiene capacidad para competir con algunas de las regiones más avanzadas de Europa y consolidarse como un referente industrial. Ese fue el mensaje que lanzó este jueves la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien apeló a reforzar la confianza en el potencial productivo de la comunidad y a no dejarse influir por corrientes que, a su juicio, cuestionan el desarrollo industrial gallego.

Durante un almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, Lorenzana defendió la fortaleza del tejido industrial autonómico y aseguró que Galicia está demostrando su capacidad para generar actividad económica y valor añadido en sectores estratégicos.

La responsable autonómica subrayó que la comunidad cuenta con empresas, talento y capacidad productiva suficientes para competir en igualdad de condiciones con otros territorios europeos. En este sentido, insistió en la necesidad de mantener una visión ambiciosa sobre el futuro económico de Galicia y de fortalecer una "convicción colectiva" sobre las oportunidades que ofrece la industria.

Lorenzana, este jueves / cedida

La conselleira advirtió además sobre la existencia de posiciones contrarias a determinados proyectos industriales y reclamó apoyo social e institucional para impulsar nuevas inversiones y garantizar el crecimiento económico de la comunidad.

Dieciséis proyectos estratégicos en marcha

Como ejemplo de ese potencial, Lorenzana destacó que la Xunta tiene actualmente en tramitación 16 proyectos industriales estratégicos, que suman una inversión prevista de 1.700 millones de euros y podrían generar alrededor de 3.700 puestos de trabajo en distintos puntos de Galicia.

Entre ellos citó el proyecto más reciente aprobado por el Gobierno gallego: el complejo industrial que la multinacional china SAIC prevé desarrollar en la comarca de Ferrolterra.

Según explicó, la iniciativa puede tener un impacto relevante no solo para una zona que busca reforzar su diversificación industrial, sino también para otros sectores clave de la economía gallega, especialmente para las empresas vinculadas a la automoción.

Lorenzana destacó que el proyecto contempla compromisos relacionados con la contratación y las compras a proveedores locales, lo que podría abrir nuevas oportunidades de negocio para compañías gallegas y favorecer la creación de alianzas comerciales estables.

A su juicio, este tipo de inversiones permiten consolidar la actividad productiva existente y facilitan que las empresas de la comunidad participen en cadenas de valor internacionales con mayor proyección.

La formación directiva, clave para adaptarse a los cambios

La intervención de la conselleira sirvió también para inaugurar una nueva edición del programa Capacita Directivos, impulsado por el Instituto Económico de Galicia (Igape).

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace más de una década, ha organizado más de 100 actividades formativas y ha reunido a más de 20.000 participantes, según los datos facilitados por la Xunta.

Lorenzana destacó la importancia de este tipo de programas para preparar a las empresas ante los cambios tecnológicos y económicos. En este sentido, señaló que la transformación empresarial no depende únicamente de la incorporación de nuevas tecnologías, sino de la capacidad de los equipos directivos para tomar decisiones que permitan adaptarse a los nuevos escenarios.

Con este mensaje, la conselleira reivindicó la necesidad de combinar inversión, innovación y formación para consolidar el crecimiento industrial de Galicia y reforzar su posición en un entorno cada vez más competitivo.