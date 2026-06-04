La gallega Binarial, con sede en Ames, llevará su inteligencia artificial a dos proyectos estratégicos de la Armada española

La tecnología desarrollada en Galicia dará un nuevo salto hacia uno de los entornos más exigentes: la defensa naval. La empresa tecnológica Binarial, con sede en Ames (A Coruña), ha sido seleccionada para participar en dos proyectos estratégicos promovidos por la Armada Española dentro del programa Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA), una iniciativa destinada a impulsar las tecnologías que formarán parte de los sistemas navales del futuro.

La adjudicación, confirmada en Sevilla y respaldada por la Armada, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Asociación de la Industria de Defensa (AINDEF), supone un importante reconocimiento para la compañía gallega, especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicada al mundo físico, una tecnología conocida como Physical AI.

Adjudicación Binarial / cedida

En términos sencillos, esta tecnología permite que máquinas, vehículos o robots sean capaces de analizar lo que ocurre a su alrededor y tomar decisiones de forma autónoma, incluso en situaciones complejas o cambiantes.

La participación en estos proyectos sitúa a Binarial entre las empresas que contribuirán al desarrollo de las capacidades tecnológicas que marcarán la próxima generación de barcos autónomos en España.

Dos proyectos para mejorar la autonomía en el mar

La empresa gallega trabajará en dos iniciativas diferentes junto a grandes compañías del sector tecnológico y naval.

La primera de ellas es el proyecto NÉBOA, que desarrollará en colaboración con Navantia. Su objetivo es crear un sistema capaz de ayudar a una embarcación a navegar de forma completamente autónoma. La tecnología diseñada por Binarial permitirá que el sistema tome decisiones sin depender constantemente de señales externas, como las procedentes de satélites, algo especialmente relevante en situaciones donde esas comunicaciones puedan fallar o no estén disponibles.

Además, la solución busca que las decisiones adoptadas por la inteligencia artificial puedan ser comprendidas y revisadas por los operadores humanos, una cuestión cada vez más importante en el desarrollo de sistemas autónomos.

El segundo proyecto, denominado TETHRA, será desarrollado junto a la tecnológica SATEC. En este caso, el trabajo se centra en la creación de un sistema de coordinación para grupos de drones marinos que puedan operar de manera conjunta.

La tecnología permitirá que estos vehículos intercambien información entre sí y continúen funcionando aunque alguna de las unidades quede fuera de servicio. De este modo, se evita que todo el sistema dependa de un único centro de control, aumentando su capacidad de adaptación y resistencia.

Un impulso para el ecosistema tecnológico gallego

La adjudicación de ambos proyectos representa también un respaldo a la capacidad tecnológica desarrollada desde Galicia. Todo el trabajo de investigación e innovación de Binarial se realiza desde sus instalaciones de Ames, donde la compañía diseña soluciones orientadas a dotar de autonomía a máquinas y sistemas robóticos.

La empresa considera que este reconocimiento confirma la madurez de una tecnología que ya venía aplicando en plataformas robóticas autónomas y que ahora podrá utilizarse en entornos de alta exigencia como los vinculados a la defensa.

Según explica el consejero delegado y cofundador de Binarial, Rodrigo Randulfe, la selección es fruto de la apuesta continuada por la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Para la compañía, el objetivo es seguir avanzando hacia sistemas cada vez más autónomos y complejos, incluyendo futuras aplicaciones en el ámbito de la robótica humanoide.

Con este nuevo paso, Binarial refuerza su posición dentro del sector tecnológico español y contribuye a consolidar el papel de Galicia como un territorio cada vez más relevante en el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial, robótica y automatización con proyección internacional.