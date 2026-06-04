La planta de Pontecesures de Nestlé ve reducido su ERE de 27 a 17 empleos

Nestlé España y los sindicatos con representación en la compañía han alcanzado un preacuerdo para reducir el impacto del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional. La medida, que inicialmente afectaba a 301 trabajadores en distintos centros del país, queda ahora rebajada a 242 personas.

En el caso de la planta de Pontecesures, en Pontevedra, el ajuste también se reduce. Según ha informado el comité de empresa, los puestos afectados pasan de los 27 previstos inicialmente a 17 empleos. La cifra queda pendiente de la ratificación del acuerdo por parte de la plantilla.

El preacuerdo incorpora varias medidas para intentar minimizar los despidos. Entre ellas figura un plan de recolocación interna, que permitiría cubrir determinados puestos mediante sustituciones y rebajar hasta 178 el número final de empleos extinguidos. También se abre la posibilidad de recolocaciones voluntarias y de transformar algunos contratos en fijos-discontinuos en determinados centros productivos.

Las salidas tendrán carácter voluntario. Para los trabajadores menores de 54 años, la indemnización pactada será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Las personas de 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% del salario durante 18 mensualidades.

Pontecesures, una fábrica clave para el empleo y el sector lácteo

El acuerdo también contempla un plan de rentas para trabajadores a partir de 54 años, con convenio especial con la Seguridad Social. En estos casos, la empresa abonará un complemento de entre el 58% y el 65% del salario bruto, según la edad, actualizado anualmente hasta que cumplan los 63 años. Además, quienes se acojan a esta opción y los mayores de 63 años mantendrán los beneficios sociales.

Todas las personas afectadas recibirán también dos complementos: uno por antigüedad, de entre 15.000 y 30.000 euros, y otro vinculado a la edad, de entre 10.000 y 20.000 euros.

El ERE afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, y a plantas como La Penilla, Girona, Reus, Miajadas, Pontecesures y Sebares. También incluye oficinas, delegaciones comerciales y centros de distribución y logística en Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

La situación de Pontecesures ha llegado también al Parlamento gallego, que aprobó por unanimidad una iniciativa del PSdeG para pedir a la Xunta un plan de acción en defensa del empleo y de la actividad industrial de la planta. El objetivo es reducir al mínimo el impacto laboral del ERE y garantizar la continuidad productiva en Galicia.

La fábrica de Pontecesures funciona desde 1939, genera alrededor de 200 empleos directos entre esta localidad y Padrón y trabaja con la producción de un centenar de explotaciones ganaderas. Además, está considerada una planta estratégica dentro de Nestlé, al ser la principal productora de leche condensada de la multinacional y exportar a más de 50 países.

Los grupos parlamentarios coincidieron en defender la viabilidad de la fábrica. Desde el PSdeG se recordó que Nestlé alcanzó el año pasado una facturación récord de casi 2.900 millones de euros en España, por lo que los trabajadores consideran que el ERE está injustificado. El PPdeG aseguró que la Xunta actuó con rapidez y mantendrá la interlocución con la empresa, mientras que el BNG defendió que existen datos suficientes para justificar la continuidad de la planta a pleno rendimiento.