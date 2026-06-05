Abanca renueva su compromiso con el campo gallego y refuerza la financiación para la sostenibilidad

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos del campo gallego y también en una de sus principales necesidades de inversión. En ese contexto, Abanca ha reforzado su colaboración con algunas de las organizaciones más representativas del sector primario mediante la renovación de los convenios financieros que mantiene con Boaga, Asoporcel y Agaca.

La firma tuvo lugar durante la 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, en Silleda, uno de los principales encuentros agroganaderos del noroeste peninsular. El director de Abanca Agro, Jesús Combarro, rubricó los acuerdos con el presidente de Boaga, Castor José Rivero; el presidente de Asoporcel, José Barreira; y el director-gerente de Agaca, Carlos Ares.

Los acuerdos ponen el foco en la sostenibilidad a través de la financiación. Para ello, el banco ofrece productos pensados para afrontar inversiones en energías renovables, mejoras para reducir el consumo de electricidad o agua, adquisición de maquinaria y vehículos más eficientes, y actuaciones relacionadas con el tratamiento y la valorización de residuos.

Financiación para el día a día y para nuevas inversiones

Los convenios mantienen también una amplia oferta para cubrir inversiones y necesidades cotidianas de explotaciones y cooperativas. Entre las opciones destaca la Línea de Financiación Agro Multidestino, lanzada por Abanca hace tres años en esta misma feria.

Este producto permite reunir en un único contrato distintas necesidades financieras del negocio agrario o ganadero, como el anticipo de las ayudas de la PAC, los costes de las campañas agrícolas y ganaderas o la financiación de las primas de seguros agrarios contratados en Abanca. Según la entidad, esta fórmula simplifica trámites y permite un uso más eficiente de los fondos.

Los acuerdos renovados también dan acceso a convenios oficiales con el Igape, diferentes sociedades de garantía recíproca, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y el ICO.

La renovación de estos convenios coincide con la consolidación de Abanca Agro, la unidad especializada que la entidad presentó en la Semana Verde en 2015. Más de diez años después, esta división supera los 6.500 millones de euros de volumen de negocio y cuenta con casi 60.000 clientes.

Desde Galicia, Abanca Agro se ha extendido a otros territorios con peso agrario, como Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura, Andalucía, el Mediterráneo y Portugal, manteniendo una relación cercana con el sector a través de alrededor de un centenar de acuerdos de colaboración.

Las entidades firmantes representan a una parte relevante del campo gallego. Agaca agrupa a 97 cooperativas agroalimentarias y 28.000 miembros; Boaga reúne a casi 800 socios vinculados a razas autóctonas gallegas en peligro de extinción; y Asoporcel representa a unas 130 explotaciones dedicadas a la cría y recuperación del Porco Celta.

Con esta renovación, Abanca refuerza su papel como socio financiero del sector primario gallego y busca facilitar recursos para que explotaciones, cooperativas y productores puedan avanzar en modernización, eficiencia y sostenibilidad.