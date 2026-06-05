Abanca Semana Verde de Galicia impulsa el negocio con 3.700 reuniones y enfoque en sectores clave

Abanca Semana Verde de Galicia afronta su segunda jornada en Silleda con una programación marcada por el negocio, la formación y la promoción de sectores clave para la economía gallega. Antes de desplegar este sábado sus propuestas más lúdicas, el certamen multisectorial mantiene hoy el foco en las actividades profesionales, con conferencias, rondas comerciales, cocina en vivo y encuentros técnicos en la Feira Internacional de Galicia Abanca.

Uno de los principales ejes de la jornada fue el cierre de las mesas de negocio de Salimat Abanca y Turexpo Galicia, que reunieron a compradores alimentarios, distribuidores y turoperadores. En conjunto, ambos salones celebraron más de 3.700 reuniones con 63 compradores y operadores de 21 países, una cifra que refuerza el papel de la feria como escaparate comercial para empresas agroalimentarias y turísticas.

El programa incluyó también el XXVIII Monográfico Porcino, en el que distintos expertos analizaron la evolución internacional del sector, la situación actual en España, el impacto económico de la peste porcina africana y los retos del porcino gallego.

Además, se celebraron conferencias centradas en la innovación aplicada al campo y a la industria alimentaria, con contenidos sobre sensores para controlar el secado y maduración del chorizo gallego, el reto del empleo en el agro, nuevas estrategias en el ámbito vitivinícola y proyectos de digitalización y sostenibilidad en el sector agroganadero.

La feria abre paso a su programa más familiar

La actividad profesional convivió con acciones divulgativas para escolares, aprovechando la jornada lectiva. Hubo demostraciones de agility, talleres de pintura, actividades sobre huellas de especies cinegéticas, proyecciones interactivas sobre el porco celta y talleres de cocina en Salimat Abanca.

La feria dará este sábado un giro hacia una programación más abierta al público general, con competiciones caninas, exhibiciones ecuestres, shows de motor, showcookings, catas, degustaciones y actividades vinculadas a fiestas de interés turístico gallegas.

La 48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia se celebra hasta el domingo en Silleda y combina en esta edición su dimensión profesional con propuestas de ocio, divulgación y promoción de los sectores agroganadero, alimentario, turístico y rural.