El Cluster del Granito lanza SmartGranito para ayudar a las empresas a detectar oportunidades de negocio en los mercados internacionales

Saber qué mercados están creciendo, dónde aumentan las importaciones o qué países ofrecen nuevas oportunidades comerciales puede marcar la diferencia en un sector cada vez más competitivo y globalizado. Con ese objetivo, el Cluster del Granito acaba de poner en marcha SmartGranito, una plataforma de inteligencia de mercados diseñada para transformar grandes volúmenes de datos en información útil para las empresas de la piedra natural.

La nueva herramienta permitirá recopilar, organizar y analizar información estratégica relacionada con el comercio internacional, facilitando a las compañías una visión más precisa de la evolución de los mercados y ayudándolas a tomar decisiones con mayor conocimiento y anticipación.

El proyecto forma parte de la apuesta del sector por la digitalización y la innovación como herramientas para ganar competitividad en un escenario internacional cada vez más exigente.

Según explica el secretario general del Cluster del Granito, José Ángel Lorenzo, la plataforma nace para dar respuesta a una necesidad creciente de las empresas. "El lanzamiento de SmartGranito responde a la necesidad de seguir dotando al sector de herramientas que permitan transformar los datos en conocimiento útil para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes", señala.

La herramienta permite realizar consultas específicas por producto, mercado, periodo temporal o tipo de transporte, ofreciendo información detallada sobre la situación comercial de cada destino y sobre el posicionamiento competitivo de las empresas del sector.

Una radiografía de los mercados para tomar mejores decisiones

SmartGranito convierte complejos datos de comercio exterior en información visual, dinámica y accesible. Gracias a ello, las empresas podrán seguir la evolución de exportaciones e importaciones, analizar el comportamiento de materiales competidores e identificar tendencias que puedan influir en su actividad comercial.

Entre sus funcionalidades destacan los sistemas de comparación entre países y mercados, los rankings de exportadores e importadores, el seguimiento de indicadores económicos, la evolución histórica de las operaciones comerciales y distintas herramientas de visualización que facilitan una interpretación rápida de la información.

El objetivo es que las empresas dispongan de una herramienta que les permita identificar oportunidades de crecimiento, evaluar riesgos y diseñar estrategias de internacionalización con una base de información más sólida.

La evolución del sistema de vigilancia del sector

La nueva plataforma se integra dentro de SiViCom, el Sistema de Vigilancia Competitiva impulsado por el Cluster del Granito, que desde hace años trabaja en la monitorización de mercados internacionales y en la detección de oportunidades para las empresas del sector.

SmartGranito supone un paso más en esa estrategia, ya que automatiza y organiza gran parte de la información que el clúster venía recopilando y analizando a través de diferentes iniciativas de vigilancia competitiva.

Además, la integración de datos procedentes de múltiples fuentes estadísticas y económicas amplía la capacidad de análisis y ofrece una visión más completa y actualizada de la situación de los mercados.

Galicia busca reforzar su liderazgo internacional

La puesta en marcha de esta herramienta tiene una especial relevancia para una comunidad que concentra una parte muy importante de la producción y exportación de granito de España.

La industria gallega del granito es una de las más internacionalizadas del sector de la piedra natural y mantiene una fuerte presencia en mercados de todo el mundo. En este contexto, disponer de información precisa sobre la evolución del comercio internacional se ha convertido en un factor clave para mantener la competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Con SmartGranito, el Cluster del Granito refuerza su apuesta por la innovación y la inteligencia de mercado como palancas para ayudar a las empresas a adaptarse a los cambios del entorno económico y seguir creciendo en el exterior.

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La plataforma cuenta con financiación del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) dentro de los programas de apoyo a la competitividad y a la innovación empresarial.