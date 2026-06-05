Cortizo y la UDC unen fuerzas para crear un máster que conecte universidad e industria en fachadas ligeras

La multinacional del aluminio Cortizo refuerza su apuesta por la formación especializada y la conexión entre universidad e industria con la puesta en marcha de un nuevo máster centrado en uno de los ámbitos con mayor proyección dentro de la arquitectura contemporánea. La compañía con sede en Padrón y la Universidade de A Coruña (UDC) impulsarán conjuntamente el Máster Cortizo-UDC en Fachadas Ligeras de Vidrio, un título propio que buscará formar profesionales altamente cualificados en el diseño y desarrollo de este tipo de soluciones constructivas.

La iniciativa fue presentada este viernes tras la firma del convenio entre el rector de la UDC, Ricardo José Cao Abad, y la directora general de Arquitectura de Cortizo, Miriam Cortizo Zúñiga, en un acto celebrado en la Rectoría de la universidad coruñesa.

El acuerdo refuerza la colaboración entre ambas entidades y se enmarca en la estrategia de la Universidad de A Coruña de potenciar la formación permanente vinculada a las necesidades reales del tejido productivo. Al mismo tiempo, permite a Cortizo trasladar al ámbito académico parte de la experiencia acumulada por la compañía en el diseño y fabricación de sistemas de aluminio y PVC para la arquitectura, actividad que la ha convertido en una referencia internacional dentro de su sector.

El nuevo máster estará orientado a la formación de especialistas en fachadas ligeras de vidrio, una tecnología cada vez más presente en edificios de oficinas, infraestructuras singulares y proyectos arquitectónicos de alta complejidad. La creciente demanda de este tipo de soluciones ha incrementado la necesidad de profesionales con conocimientos específicos en diseño, comportamiento estructural, eficiencia y prestaciones técnicas de estas envolventes.

El programa abrirá su plazo de preinscripción el próximo 1 de septiembre y comenzará en enero de 2027. Su desarrollo correrá a cargo tanto de profesorado universitario como de profesionales de la propia empresa, que participarán en la elaboración del contenido formativo, la docencia y la selección del alumnado.

Formación práctica en el Campus Tecnológico de Padrón

Uno de los elementos diferenciales de esta titulación será su marcado carácter práctico. El máster contará con un número reducido de estudiantes, entre cinco y diez plazas, lo que permitirá una formación altamente especializada y un contacto más directo con el entorno profesional.

Además, Cortizo pondrá a disposición de los alumnos su Campus Tecnológico de Padrón, un complejo dedicado al diseño de envolventes de aluminio a medida que dispone de un laboratorio avanzado para la realización de ensayos técnicos.

En estas instalaciones es posible comprobar el comportamiento de las fachadas frente a condiciones extremas, sometiéndolas a pruebas que reproducen fenómenos como fuertes vientos, huracanes o movimientos sísmicos. Este equipamiento permitirá que los estudiantes conozcan de primera mano los procesos de desarrollo, validación y mejora de los sistemas constructivos empleados actualmente en proyectos arquitectónicos de todo el mundo.

El alumnado tendrá también la posibilidad de realizar prácticas en la empresa, favoreciendo así el contacto directo con el ámbito profesional y con una compañía que opera en mercados internacionales.

En virtud del convenio firmado, Cortizo aportará financiación, recursos y espacios para el desarrollo del programa, mientras que la UDC asumirá la organización académica, la gestión de los estudiantes y la coordinación docente.

La nueva titulación se suma a la estrategia de colaboración entre universidad y empresa impulsada por la institución académica coruñesa, con el objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento, mejorar la empleabilidad y adaptar la formación superior a las necesidades de sectores especializados con demanda creciente de profesionales cualificados. Con este proyecto, Cortizo refuerza además su implicación en la formación de talento vinculado a una actividad en la que la innovación técnica y la especialización resultan cada vez más determinantes.