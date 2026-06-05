Los empresarios gallegos alzan la voz: “Galicia es una potencia mundial y ya va siendo hora de que se sepa”

Galicia compite en mercados internacionales, lidera sectores estratégicos y exporta más que algunas de las regiones más potentes de España. Sin embargo, sigue arrastrando un problema que empresarios y directivos consideran cada vez más evidente: no sabe venderse. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó RE_GALICIA 2026, el foro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia bajo el lema Repensar Galicia. Redefinir el futuro, que reunió en Vigo a más de una veintena de representantes del mundo empresarial, institucional y académico.

El mensaje fue compartido por buena parte de los participantes: Galicia cuenta con músculo industrial, capacidad tecnológica y empresas que compiten al máximo nivel internacional, pero necesita mejorar su visibilidad y reforzar su posicionamiento exterior para aprovechar plenamente su potencial.

La jornada, moderada por Pablo López y celebrada dentro del programa Capacita Directivos, contó con el respaldo del Igape y fue clausurada por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, fue una de las primeras en lanzar una reflexión sobre el momento que vive la comunidad. A su juicio, el reto no está tanto en iniciar proyectos como en mantenerlos en el tiempo. Reivindicó la perseverancia como una de las grandes fortalezas del tejido empresarial gallego y defendió que los grandes cambios fracasan más por falta de continuidad que por ausencia de visión.

Pablo López, María Borrás y Norberto Penedo en la inauguración de la jornada / cedida

Por su parte, el director del Área de Competitividad del Igape, Norberto Penedo, situó el foco en cuestiones como la reindustrialización, la soberanía tecnológica, el crecimiento de la productividad, la sostenibilidad y las oportunidades ligadas a sectores emergentes como la seguridad y la defensa.

Una economía que crece, pero necesita ganar tamaño

La presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo, destacó que Galicia crece por encima de la media europea, ocupa la sexta posición nacional en generación de PIB y cuenta con una estructura económica más industrial y exportadora que la media española. Sin embargo, advirtió de que todavía existe margen de mejora en productividad, innovación y digitalización.

La relevancia de sectores estratégicos también estuvo presente durante la jornada. La consejera delegada de Roberto Verino, Dora Casal, reivindicó el peso de la moda gallega en la economía nacional, recordando que representa cerca del 3% del PIB español y genera unos 20.000 empleos directos. Además, reclamó para este sector el mismo reconocimiento social que reciben otras actividades tradicionales de la comunidad.

La tecnología ocupó igualmente un lugar destacado en los debates. El consejero delegado de Imatia, Fernando Vázquez, defendió la necesidad de desarrollar tecnología propia y reducir la dependencia exterior, mientras que representantes de empresas como Sparc y Redegal subrayaron las oportunidades que ofrecen ámbitos como la fotónica, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial.

Burocracia, suelo industrial y visibilidad, los principales retos

Aunque los participantes coincidieron en destacar la buena salud de numerosos sectores económicos gallegos, también señalaron obstáculos que limitan su crecimiento. Entre ellos sobresalieron la burocracia administrativa, la escasez de suelo industrial urbanizado y la necesidad de reforzar la presencia internacional de las empresas.

Responsables de compañías como Kaleido, Zendal, Hermasa, Marine Instruments, Terras Gauda o Aceites Abril insistieron en la importancia de consolidar centros de decisión en Galicia, impulsar la industrialización y aprovechar mejor las fortalezas propias del territorio.

Uno de los mensajes más repetidos a lo largo del encuentro fue la necesidad de comunicar mejor los éxitos empresariales de la comunidad. Varios participantes coincidieron en que Galicia tiende a mostrar menos sus logros que otros territorios, pese a contar con compañías que compiten con éxito en mercados internacionales.

Un nodo atlántico con ambición global

Más allá de los distintos sectores analizados, el foro dejó varias ideas comunes. La primera, que la competitividad futura dependerá cada vez más de la capacidad para desarrollar tecnología propia en ámbitos como el software, la inteligencia artificial, la fotónica o la industria avanzada. La segunda, que Galicia debe prepararse para un nuevo ciclo económico marcado por cambios profundos en la economía global.

También se puso de relieve la posición de la comunidad como nodo atlántico europeo, gracias a sus capacidades industriales, logísticas, marítimas y tecnológicas. Y, finalmente, se reivindicó una forma propia de hacer empresa basada en la prudencia, la adaptación y la colaboración, una cultura empresarial que ha permitido a muchas compañías gallegas crecer desde una posición periférica hasta competir en los mercados internacionales.

La clausura corrió a cargo de María Borrás, quien recordó que Galicia concentra el 8% de las exportaciones españolas, lidera sectores como el pesquero y ha logrado superar en ventas al exterior a regiones con mayor tamaño económico. Para la presidenta del Círculo, buena parte de ese éxito se explica por una forma de trabajar basada en la cooperación y en la capacidad de pensar colectivamente los grandes retos empresariales.

"Somos dos millones y medio de personas, una población envejecida y estamos en una esquina del mapa. Sobre el papel no deberíamos jugar en esta liga. Pero la estamos jugando", resumió.