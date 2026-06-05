¿Por qué el teletrabajo no triunfa en Galicia? La cultura del presencialismo y el modelo productivo frenan esta modalidad

El teletrabajo, una modalidad con gran tradición y penetración en zonas de Europa como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Luxemburgo, era una práctica residual en España antes de la pandemia del covid y, aunque su uso se extendió a raíz de aquella emergencia sanitaria que cambió temporalmente el paso del mundo y obligó al confinamiento, sigue teniendo una baja implantación en comparación con la media europea. Dentro de España existen además diferencias sustanciales entre comunidades. Galicia no es de las más rezagadas en su aplicación pero tampoco ocupa los primeros puestos: lo practican 13 de cada 100 personas ocupadas.

El debate sobre el trabajo en remoto volvió a escena el pasado mes de marzo, cuando la Comisión Europea recomendó potenciarlo para ahorrar carburante en plena crisis energética por la guerra en Oriente Próximo. Y ahora regresa de nuevo a primer plano con motivo de la visita del Papa León XVI a España a partir de este sábado, con paradas en Madrid, Cataluña y las Canarias. Tanto administraciones públicas como organizaciones empresariales en Madrid o las islas de Tenerife y Las Palmas han llamado a fomentar el teletrabajo ante los cortes de tráfico y restricciones previstas.

Poniendo el foco en Galicia, comunidad que el Pontífice podría visitar en 2027 con motivo del Año Santo Compostelano, los datos indican que no es una modalidad que haya mostrado una senda de crecimiento constante ni alcanzado cotas considerables. En 2025, los ocupados que practicaron el trabajo a distancia con mayor o menor intensidad fueron apenas un 12,8% del total. En número son en torno a 144.000 personas.

Aunque la ratio creció con respecto a 2024 y 2023, cuando la incidencia fue del 10,2% y 8,6%, respectivamente, tras perder fuelle superado lo peor de la pandemia, se situó en el mismo nivel que en 2022, año en el que había marcado su máximo histórico espoleado por el impacto del covid. Su penetración es inferior a la media nacional (14,8%) y está lejos del peso que tiene en Madrid, que lidera su implantación con una cota del 26% en 2025, y en Cataluña, segunda en el ranking con el 17,6%. El podio lo completa Andalucía con el 13,7%, y cierran el top 5 el País Vasco (12,9%) y Galicia, donde cerca de uno de cada cinco ocupados no teletrabajaron pese a poder emplear esta opción. En cambio, casi el 70% de la población ocupada no puede o no tiene permitido desempeñar su puesto a distancia, ya sea total o parcialmente.

Composición y tamaño del tejido productivo

En cualquier caso, a la hora de analizar el grado de implantación del teletrabajo y establecer comparativas entre comunidades hay que tener en cuenta que existen muchos sectores y profesiones incompatibles con esta modalidad. Los ejemplos son diversos: desde la pesca y la agricultura a la construcción, la logística, el cuidado personal o el transporte a la sanidad, la educación o la hostelería. Precisamente estas tres últimas ramas de actividad forman parte del sector servicios, el que más peso tiene en la ocupación en Galicia.

Por lo tanto, la composición del tejido productivo de cada territorio influye en el peso que tiene y puede alcanzar el teletrabajo. Así, los territorios con más presencia de empresas de los sectores tecnológico y de oficinas, que albergan sedes de grandes corporaciones y tienen un nutrido contingente de funcionarios tenderán a tener una mayor implantación de la actividad en remoto, como Madrid. En cambio, en aquellas zonas altamente dependientes del turismo y de los servicios en general será más difícil. Para la secretaria de Organización y Políticas Públicas de CC OO en Galicia, Maica Bouzas, este es un factor "determinante", pero hay otro que sitúa al mismo nivel: "O pequeno tamaño das empresas galegas".

Cultura del "presentismo"

La cultura y apuesta empresarial también juega su papel en el crecimiento de esta modalidad, no exenta de reticencias por la creencia de que puede bajar la productividad y dar pie a la picaresca. Con ese telón de fondo, los datos indican que los niveles de penetración en España están muy alejados del protagonismo que esta fórmula tiene en los países europeos que llevan la delantera. En Países Bajos, por ejemplo, teletrabajan la mitad de los ocupados, y en Suecia o Luxemburgo son también casi uno de cada dos, según datos de Eurostat. "Aínda temos moita cultura do presentismo nas empresas que pode influír, como tamén a percepción de falta de control ou de que supón custos a maiores", señala Maica Bouza.

Desde UGT-Galicia también consideran que uno de los principales factores está en la cultura arraigada y llaman a las empresas que puedan instaurar el teletrabajo a "perder o medo" apelando a los beneficios. El secretario xeral del sindicato, Cristóbal Medeiros, destaca que ayuda a la conciliación, a reducir el estrés y que contribuye al reto de la sostenibilidad y el ahorro energético. "O sistema de produción cambiou, xa non se lle traballa igual que hai 30 anos", sostiene. Así, aboga por incentivar y expandir esta modalidad, siempre cumpliendo la ley y en igualdad de derechos con los trabajadores que no pueden acceder a ella. Esgrime que hoy en día las empresas tienen a su alcance mecanismos de control sobre el trabajo en remoto y señala que el modelo presencial no implica de por sí mayores garantías en lo que tiene que ver con la productividad.

En lo que respecta a la visión de las personas trabajadoras, la opción de poder teletrabajar es aplaudida y aquellas que la han experimentado la puntúan con un notable alto de media. Galicia es la comunidad con la nota más baja y, aun así, fue un 8,2 en 2025. Pero no todos los ocupados que han trabajado en remoto tienen la misma valoración: un 6% le dan un suspenso. Hay quienes prefieren acudir a su puesto por razones varias que van desde socializar con los compañeros a no pasar el día en casa, toda vez que algunos especialistas desaconsejan el teletrabajo total a nivel físico y mental. En Galicia, la media de días de trabajo con modalidad a distancia es de tres a la semana, por lo que impera un sistema híbrido. "Penso que a experiencia da pandemia e do illamento que supuxo aínda pesa na xente, pero hai moitas máis persoas con teletraballo das que pensamos", indica que representante de CCOO, que ve clave "cumprir coa normativa e saber delimitar os tempos".

Una modalidad voluntaria

Cabe recordar que España aprobó en julio de 2021 una ley específica sobre el trabajo a distancia. Entre otras cuestiones, dicta que esta modalidad debe ser voluntaria tanto para la empresas como para la plantilla, por lo que no se puede imponer de forma unilateral. Además, debe existir un acuerdo previo entre las partes. El marco normativo también especifica que los costes del teletrabajo no pueden recaer en ningún caso en el asalariado sino que la empresa debe proporcionar equipos informáticos y compensar gastos asociados a la actividad en remoto. Además, refuerza el derecho a la desconexión digital.