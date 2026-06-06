Operadores turísticos recurren a descuentos ante una ralentización en reservas del verano

Los operadores turísticos recurren a ofertas y descuentos ante una ralentización de las reservas del verano en las últimas semanas por la coyuntura de incertidumbre debido a la guerra en Oriente Medio, aunque, en términos generales, las previsiones para la temporada estival son "positivas".

El mercado "mantiene una demanda sólida" y los principales destinos vacacionales presentan niveles de reserva similares o ligeramente superiores a los de 2025, ha señalado a EFE el presidente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), César Gutiérrez.

A su juicio, los destinos con mejores perspectivas son, en general, los nacionales, en especial las costas e islas; y, en el ámbito internacional Caribe, capitales europeas y circuitos, Estados Unidos, Canadá y mercados emergentes como Eslovenia, Albania o Turquía. No obstante, observa "un comportamiento más prudente" del consumidor, con una mayor sensibilidad al precio y una creciente tendencia a retrasar la decisión de compra.

Aunque la venta anticipada empezó con buenas expectativas, durante las últimas semanas, se ha producido cierta ralentización en las reservas, especialmente en algunos mercados emisores europeos, "lo que está favoreciendo un mayor peso de las campañas comerciales y de las promociones de última hora", ha agregado.

Esa intensificación de la actividad promocional por parte de agencias, turoperadores y grupos de distribución turística busca "estimular la demanda y asegurar ocupaciones elevadas para los meses centrales del verano", aunque la situación es muy heterogénea en función de destinos, fechas y productos, ha precisado.

Ajustes de precios

En algunos destinos de sol y playa, avisa de ajustes de precios respecto a los niveles excepcionalmente altos alcanzados en los últimos años. "Esto no significa necesariamente una bajada generalizada de precios, pero sí la aparición de descuentos, ventajas de reserva anticipada y ofertas puntuales en determinados destinos y paquetes vacacionales", ha matizado.

También el vicepresidente de la Mesa del Turismo, Santiago Vallejo, ha dicho a EFE que prevén un buen verano, en el que "seguramente llegaremos casi a batir el récord del año pasado, pero sobre todo con el turista extranjero". Según sus datos, los mercados internacionales están funcionando "bastante bien", con crecimientos desde Inglaterra (del 5%), Alemania, Francia, Portugal, Italia o Países Bajos, pero "hay una ralentización en reservas porque, en el actual contexto geopolítico, la gente está expectante de ver qué pasa".

Hay operadores que tienen programaciones para destinos extranjeros como por ejemplo el Caribe que tienen sus riesgos y garantías en aviones, que deben llenar, por lo que están haciendo ofertas en el mercado emisor nacional no solamente para España, sino también para el resto del mundo. Sin embargo, indica, el turista que llega a España ya viene con su paquete comprado en origen y no hay que hacerle ningún tipo de oferta.

Para el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), Carlos Garrido, las reservas se están comportando en términos muy similares a las de 2025. Las agencias de viajes "no estamos teniendo ninguna variación de precio en turismo nacional porque la demanda se está comportando bastante bien", eligiendo viajes tanto nacionales (costas e islas) como de media distancia "en términos muy parecidos a los de 2025, que fue un año récord", ha asegurado a EFE.

"Estamos muy pendientes de la reserva de última hora que creemos que este año se va también a comportar bastante bien, según nuestras previsiones", ha considerado.

Descuentos en sol y playa

Operadores turísticos como Soltour o Viajes El Corte Inglés, entre otros, han reforzado su programación para la temporada estival con campañas promocionales 'Last Minute', que se mantendrá activa durante todo el verano, y 'Special Days', para incentivar la reserva durante el mes de junio, respectivamente. Soltour incluye en su campaña destinos del Caribe como República Dominicana y México; emergentes como Albania, Montenegro, Eslovenia y Cabo Verde; así como la oferta nacional en Canarias y Baleares; y, además de los paquetes cerrados, ofrece descuentos especiales para Solo Hotel.

Entre las propuestas incluidas en 'Special Days' figuran destinos de sol y playa con descuentos de un 10% en el litoral peninsular como la costa andaluza, mediterránea o catalana, así como paquetes a ambos archipiélagos que combinan vuelo y hotel.

Cruceros con perspectivas favorables

En cuanto a los cruceros, mientras Vallejo apunta a una ligera caída en la venta por los recientes brotes de hantavirus y gastroenteritis de la que el sector aún no se ha recuperado y recurre a ofertas, Gutiérrez afirma que las reservas "mantienen un comportamiento muy dinámico".

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Las perspectivas son "especialmente favorables" y el sector prevé un nuevo récord ante en la fuerte demanda de itinerarios por el Mediterráneo, islas griegas, norte de Europa y Caribe, según Gutiérrez. Los cruceros, a su juicio, siguen siendo percibidos por muchos viajeros como una opción con una excelente relación calidad-precio.