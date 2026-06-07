La FIFA aspira a romper las próximas fronteras

En 1994 viví de cerca el primer Mundial de fútbol que se celebró en Estados Unidos. Vi tres partidos en directo: un España-Bolivia (3-1), un España-Suiza (3-0) y la semifinal Italia-Bulgaria (2-1). La decisión de llevar a EEUU el Mundial generó inicialmente mucho escepticismo. El fútbol masculino -el femenino se jugaba mucho más- seguía siendo un deporte minoritario a pesar de los esfuerzos que se habían realizado (¿recuerda el Cosmos donde jugaron Pelé, Beckenbauer y Neeskens?). Allí mandaban el fútbol americano, el béisbol, el hockey sobre hielo y el baloncesto.

En aquel Mundial, las entradas eran accesibles para todos los bolsillos. El éxito de asistencia fue rotundo: el 96% de la capacidad ocupada, con 69.000 personas de media en 52 partidos. Recuerdo un gran ambiente, muy familiar, y un fenómeno bien curioso. Muchos espectadores estaban continuamente levantándose durante el partido para buscar comida y bebida. Acostumbrados a sus deportes, llenos de interrupciones, no aguantaban estar 45 minutos atentos al juego.

Fue un Mundial exitoso. Estados Unidos vivía un fuerte desarrollo económico bajo la presidencia de Bill Clinton. Algunos empezamos a conectarnos a una cosa rara que se llamaba internet a través de una empresa pionera en la información virtual: America Online. Era el preludio de la gran revolución tecnológica que vendría a posteriori. La apuesta de la FIFA por popularizar el fútbol allí empezó a dar sus frutos con el paso de los años. Ya no solo es un cementerio de elefantes.

Aquel Mundial tuvo unos ingresos de 235 millones de dólares. En el que se inaugurará el 11 de junio, los ingresos llegarán a 11.000 millones de dólares (cerca de 9.000 millones de euros), 47 veces más. El margen de beneficios que espera obtener la FIFA es del 40%. Se jugarán 104 partidos, de los cuales 78 serán en EEUU y 13 en México y Canadá. Por comparar, los Juegos Olímpicos de París tuvieron unos ingresos de 4.490 millones de euros.

La portada de esta semana de ‘activos’ es merecedora de contar los negocios detrás del mayor espectáculo deportivo del planeta. Un modelo que combina los ingresos procedentes de los derechos de televisión, los patrocinios empresariales en modalidades muy distintas y las ventas de entradas apostando por las destinadas a clientes vip, como están haciendo algunos de los grandes clubes europeos.

El mérito de la FIFA es lograr estos números gracias a la participación de unos jugadores, las estrellas, a quienes les pagan otros empleadores: los clubes deportivos. ¿El riesgo para estos? Las lesiones y los fracasos deportivos. ¿El éxito? Que haya jugadores que salgan mejor valorados tras la competición. La FIFA intenta calmar a los clubes pagándoles 11.000 dólares al día por jugador seleccionado. El Manchester City, que aporta un récord de 19 jugadores, algo sacará.

El éxito económico del Mundial se produce a pesar de que solo dos de los 10 países más poblados del planeta participan en él: EEUU y Brasil. Los 48 países suman 2.216 millones de habitantes, algo más que la cuarta parte de la población mundial. Trece países tienen menos de 10 millones de habitantes, siendo la isla de Curaçao, con 160.000, el país más minúsculo de todos.

En la India (1.476 millones), el país del críquet y el hockey sobre hierba, el fútbol es un deporte minoritario. En China (1.412 millones), los esfuerzos que se han realizado desde el Gobierno comunista para generar interés no han sido exitosos. Bien cabe decir que, al igual que con el fútbol femenino en EEUU, China sí es una potencia mediana. Ha participado en ocho campeonatos, llegó a ser subcampeona en 1999 y organizó el Mundial de 2007.

Que China y la India no sean potencias futbolísticas no significa que las audiencias y la afición pasiva, sobre todo en el primero de esos países, no sigan creciendo. China es ya una potencia olímpica gracias a sus éxitos individuales en disciplinas muy distintas. Serlo en equipos es un desafío, paradojas de su comunismo. Que China pueda ser un día anfitriona de un Mundial de fútbol masculino no es desdeñable. Para ello debe tener una Liga nacional más potente y la capacidad de atraer a jugadores de nivel mundial, como ha acabado ocurriendo con EEUU y, quién lo hubiera dicho, Arabia Saudí.

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De hecho, la dictadura saudí será la sede del Mundial de fútbol de 2034, cuatro años después de que lo coorganicen España, Portugal y Marruecos. Y, al igual que ocurrió con Catar, será en otoño/invierno. ¿Más allá? Quién sabe. Lo único seguro es que la FIFA pretende seguir multiplicando su negocio, el más lucrativo del deporte mundial.