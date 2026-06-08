La Cámara de Santiago lleva a Bruselas el emprendimiento juvenil y la Economía Azul del Atlántico

Acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento vinculadas al mar es uno de los grandes desafíos de los territorios atlánticos. Con ese objetivo nació ATLIC-Innoblue Communities, un proyecto europeo que durante casi tres años ha trabajado para impulsar la Economía Azul, fomentar la innovación y crear redes de colaboración entre distintos países. Ahora, la iniciativa llega a su fin con un encuentro celebrado en Bruselas en el que la Cámara de Comercio de Santiago ha tenido un papel destacado.

La entidad compostelana participó los días 2 y 3 de junio en el ATLIC Legacy Event, la cita que puso el broche final al proyecto y que reunió a jóvenes emprendedores, representantes institucionales y socios procedentes de España, Francia, Irlanda y Portugal.

El encuentro, organizado por la propia Cámara de Comercio de Santiago y por Vida Láctea S.L.U., se desarrolló en la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea y en la Representación Permanente de Portugal ante la UE. Durante las jornadas, los asistentes compartieron experiencias, conocieron proyectos impulsados durante la iniciativa y analizaron el futuro de los territorios atlánticos.

Uno de los momentos centrales del evento fue la presentación del White Paper de ATLIC, un documento que recoge las principales metodologías, conocimientos y experiencias desarrolladas a lo largo del proyecto para fomentar el emprendimiento juvenil en el espacio atlántico europeo.

Un proyecto para conectar talento e innovación

El informe resume el trabajo realizado por los socios de los cuatro países participantes y pone el foco en cuestiones como la innovación abierta, la sostenibilidad, la participación juvenil y el fortalecimiento de los ecosistemas locales de innovación. También recopila experiencias prácticas que muestran cómo los jóvenes pueden impulsar iniciativas empresariales y sociales con impacto en territorios costeros y rurales.

ATLIC surgió para responder a uno de los principales retos detectados en el Atlántico europeo: acercar a las nuevas generaciones a las oportunidades que ofrece la Economía Azul e incorporar talento e ideas innovadoras a un sector en transformación. Para ello, el proyecto ha conectado a jóvenes, empresas, instituciones y entidades educativas de distintos países con el objetivo de desarrollar soluciones a desafíos relacionados con el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Durante la jornada inaugural, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, destacó la importancia de este tipo de iniciativas europeas para crear espacios de colaboración entre jóvenes, empresas e instituciones y subrayó que ATLIC ha permitido construir una red de relaciones y conocimiento compartido que aspira a mantenerse activa más allá de la finalización del proyecto.

El encuentro sirvió también para dar visibilidad a varios proyectos emprendedores surgidos en el marco de la iniciativa. La Cámara de Santiago presentó Project MAPA, una propuesta de biotecnología circular centrada en transformar especies vegetales invasoras en recursos de alto valor para aplicaciones industriales y farmacéuticas, y Ecoastal Tourism, un proyecto orientado a promover un modelo de turismo más sostenible en las zonas costeras.

Con la celebración de este evento final, los socios de ATLIC dieron por concluida una iniciativa que deja como principal legado una comunidad internacional formada por jóvenes, entidades e instituciones comprometidas con la innovación, el emprendimiento y el desarrollo sostenible del espacio atlántico europeo.