Galicia contiene la subida del coche usado y registra el menor aumento de precios de España

Comprar un coche usado en Galicia sigue siendo más barato que en el conjunto de España y, además, los precios apenas están subiendo. Mientras el mercado nacional registró en mayo un incremento interanual del 4%, hasta situar el coste medio de los vehículos de ocasión en 13.419 euros, en Galicia el aumento fue de solo el 0,5%, el más bajo del país.

Según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el precio medio de los turismos de segunda mano alcanzó en mayo los 12.144 euros en la comunidad gallega. La evolución mensual también fue favorable para los compradores, ya que el precio cayó un 2,9% respecto a abril, frente al descenso del 0,9% registrado a nivel nacional.

Por provincias, los precios subieron en A Coruña y Pontevedra, con incrementos del 1,6% y del 1,7%, hasta los 12.358 y 12.166 euros, respectivamente. En cambio, bajaron en Lugo y Ourense, con descensos del 1,7% y del 4,3%, hasta situarse en 12.150 y 11.345 euros.

Los coches más antiguos siguen ganando peso

El comportamiento fue distinto en el segmento de vehículos con más de ocho años de antigüedad. En Galicia, estos modelos incrementaron su precio un 2,7%, hasta alcanzar una media de 9.942 euros.

A nivel nacional, los coches de más de ocho años también siguen teniendo un peso determinante. En mayo representaron el 63,8% de los turismos transferidos, con 113.290 unidades de un total de 177.606 operaciones. Su precio medio fue de 10.903 euros, un 5,5% más que un año antes.

El mercado español mantiene además una fuerte presencia de vehículos de menor precio. Más de un tercio de los turismos transferidos en mayo, el 34,1%, se vendieron por debajo de los 6.000 euros, mientras que el 22,2% no superó los 3.000 euros. Si se incluyen los coches de menos de 10.000 euros, representan el 47% del mercado nacional de segunda mano. En el extremo contrario, solo el 6,1% de las operaciones correspondió a vehículos por encima de 36.000 euros.

En tasa interanual, el precio medio aumentó en todas las comunidades autónomas, con Baleares a la cabeza, con una subida del 11,2%, y Galicia en el extremo opuesto, con el incremento más moderado. Entre las provincias con menor presión sobre los precios figuran también Lugo y Ourense, esta última con la mayor bajada del país.

Desde Ancove, su presidente, Eric Iglesias, advierte de que el encarecimiento de los vehículos de ocasión está comenzando a frenar el crecimiento del mercado. Según explica, la mayor demanda de unidades más eficientes desde el punto de vista medioambiental está impulsando los precios y puede acabar afectando también a la venta de coches nuevos si dificulta que los compradores se desprendan de su vehículo anterior.