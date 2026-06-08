El Gobierno adjudica a Coventina la nueva central hidroeléctrica de bombeo de Meirama

El proceso de Transición Justa en Meirama da un paso decisivo tras el cierre de la antigua central térmica. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a Coventina Renovables el concurso para conectar una central hidroeléctrica reversible al nudo de transición justa de Meirama 220 kV, en el municipio coruñés de Cerceda.

La resolución adjudica a la empresa 408 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica para desarrollar un proyecto ligado a una inversión superior a los 400 millones de euros y a la creación de más de 1.000 empleos durante una década. El inicio de las obras está previsto para finales de 2028, una vez que el proyecto obtenga las autorizaciones ambientales y administrativas correspondientes.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció la adjudicación en A Coruña. En el acto participaron también el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; y representantes de Coventina Renovables.

El concurso, impulsado por el ITJ, se tramitó mediante concurrencia competitiva y buscaba otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos capaces de generar energía renovable, minimizar la afección ambiental y maximizar los beneficios socioeconómicos para la zona de Transición Justa de Meirama, integrada por los municipios de Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.

Empleo local, formación y mejoras ambientales

El proyecto está ligado a la creación de cerca de 180 empleos en la zona mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible, además del impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas. Este compromiso equivale a 1.067,5 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados durante, al menos, diez años.

Coventina Renovables se compromete también a desarrollar programas de formación profesional para 450 residentes de la zona, con un total de 67.500 horas de formación, y a instalar 2 MW de autoconsumo fotovoltaico para viviendas y edificios municipales.

La adjudicataria ha depositado una garantía de 52,8 millones de euros para asegurar el cumplimiento de los compromisos socioeconómicos y ambientales vinculados al proyecto.

Además, la central hidroeléctrica reversible ha sido propuesta como beneficiaria de 30 millones de euros de la línea de ayudas del Miteco para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible, gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Pedro Blanco defendió que no hay Transición Justa “sin un compromiso firme con el territorio” y subrayó que la estrategia del Gobierno busca que la descarbonización no deje atrás “a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador”. También recordó que el Miteco ha concedido desde 2019 más de 183 millones de euros a 59 proyectos en las zonas de transición justa de Meirama y As Pontes.

Por parte de Coventina Renovables, Jesús Berzosa destacó que la prioridad de la empresa será el empleo local y el compromiso de trasladar esa exigencia a las compañías colaboradoras, además de poner en marcha un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, puso el foco en el impacto que tuvo el cierre de la central térmica en el empleo y los ingresos del municipio, y valoró la adjudicación como una respuesta necesaria para evitar un “drama social” ante la falta de proyectos. También destacó el potencial turístico del lago de As Encrobas en esta nueva etapa.

El Miteco informó además de que ya se ha iniciado la tramitación para celebrar el concurso de Transición Justa de Maciñeira, en As Pontes.