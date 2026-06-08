Hijos de Rivera lanza Santa Clara, su nueva cerveza temporal en colaboración con Basqueland Brewing
La compañía gallega amplía su proyecto Fugaces con una edición limitada que busca explorar elaboraciones frescas y colaborativas
La búsqueda de cervezas frescas, de edición limitada y pensadas para consumirse en su mejor momento gana peso en el mercado. Con ese enfoque, Corporación Hijos de Rivera incorpora una nueva referencia a Fugaces, su proyecto de Cerveza de Bodega de carácter temporal, con el que explora elaboraciones sin pasteurizar y recién salidas de fábrica.
La nueva propuesta es Santa Clara, una cerveza creada junto a Basqueland Brewing, cervecera artesanal nacida en el País Vasco. La edición limitada estará disponible desde el 1 de junio en 14 locales seleccionados de distintos puntos del país, entre ellos A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Gijón, Oviedo, Madrid, Badajoz, Pamplona y San Sebastián.
Una lager de inspiración alemana
Según explica la compañía, Santa Clara es una lager de inspiración alemana, equilibrada y fácil de beber. Su receta combina una base de maltas clásicas, con un dulzor suave que recuerda a las pipas de girasol, y lúpulo noble Tettnanger, que aporta notas florales y un amargor ligero asociado a la hierba fresca.
La cerveza toma su nombre de la isla de Santa Clara, situada en la bahía de La Concha, en San Sebastián, un guiño al origen local de Basqueland. Con esta colaboración, Hijos de Rivera refuerza el carácter efímero y experimental de Fugaces, un proyecto que busca acercar al público propuestas con identidad propia dentro del universo de la cerveza de bodega.
La incorporación de esta nueva referencia permite a la compañía ampliar su apuesta por elaboraciones temporales, frescas y vinculadas a la colaboración con otros productores cerveceros.
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