Iberconsa se une al Clúster Alimentario de Galicia para potenciar la innovación y la competitividad

La colaboración se ha convertido en una de las principales herramientas para ganar competitividad en una industria cada vez más globalizada. Con ese objetivo, Grupo Iberconsa ha formalizado su incorporación al Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), la organización que reúne a empresas, centros de investigación y otros agentes vinculados al sector alimentario gallego para impulsar proyectos conjuntos, fomentar la innovación y reforzar la presencia internacional de las compañías de la comunidad.

La adhesión permite a la multinacional viguesa integrarse en una red de cooperación que trabaja para fortalecer la competitividad del sector a través de la transformación digital, la sostenibilidad, el acceso a información estratégica y la apertura a nuevos mercados.

Fundada en Vigo en 1981, Iberconsa es uno de los principales operadores internacionales de productos del mar congelados. La compañía cuenta con una flota de 40 buques, comercializa alrededor de 90.000 toneladas de productos del mar al año y está presente en más de 50 países.

Innovación y colaboración para crecer

Con esta incorporación, la empresa busca avanzar en ámbitos considerados clave para el futuro de la industria alimentaria, como la innovación, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la internacionalización, al tiempo que fortalece su relación con el ecosistema empresarial y tecnológico gallego.

El consejero delegado de Iberconsa, Alberto Encinas, destaca que la integración en Clusaga permitirá estrechar la colaboración con otras empresas y entidades de referencia del sector. «Creemos firmemente en el valor de la cooperación para afrontar los retos de la industria y seguir impulsando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad de nuestras compañías», señala.

Por su parte, Clusaga desarrolla iniciativas orientadas a favorecer el intercambio de conocimiento, la puesta en marcha de proyectos colaborativos y el posicionamiento de Galicia como referente internacional en alimentación y bebidas de calidad.

La incorporación de Iberconsa se enmarca además en la estrategia de crecimiento y mejora continua de la compañía, basada en un modelo de integración vertical que abarca toda la cadena de valor, desde la captura en origen hasta la distribución final. La empresa mantiene una posición destacada en especies como el langostino austral, la merluza salvaje, la pota y el calamar.

Con este paso, Iberconsa refuerza también su compromiso con Galicia y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial de la comunidad, favoreciendo la generación de conocimiento, la innovación y la creación de valor en toda la cadena alimentaria.