La compañía gallega Ecoener extiende su lucha contra la basuraleza a República Dominicana con el Proyecto LIBERA

La lucha contra la basura abandonada en espacios naturales se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales a nivel global. Con el objetivo de contribuir a reducir este problema y fomentar una mayor concienciación ciudadana, la compañía gallega Ecoener ha dado un paso más en su estrategia de sostenibilidad al sumarse al Proyecto LIBERA, la iniciativa impulsada por SEO/BirdLife y Ecoembes para combatir la denominada basuraleza.

La colaboración se ha materializado con una acción de limpieza y caracterización de residuos desarrollada en Cumayasa, en República Dominicana, una zona próxima a varios activos fotovoltaicos de la compañía. La iniciativa reunió a cerca de 70 voluntarios, entre empleados de Ecoener y miembros de la comunidad local, y permitió retirar alrededor de 180 kilos de residuos de distintos espacios naturales.

Jornada recogida residuos / cedida

La actuación coincide con una nueva edición de 1m² contra la basuraleza, uno de los principales programas de participación ciudadana impulsados por LIBERA y celebrado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Más allá de la recogida de residuos, la acción incorpora una dimensión especialmente relevante para el proyecto. Los participantes identificaron y registraron la basura retirada para incorporarla a las bases de datos de LIBERA, una información que permitirá conocer qué residuos se abandonan con mayor frecuencia, dónde se concentran y cómo evolucionan estos comportamientos, facilitando el diseño de medidas preventivas más eficaces.

Un proyecto español que cruza fronteras

La iniciativa supone un hito para el Proyecto LIBERA, ya que es la primera vez que una empresa española impulsa una actuación de estas características fuera del territorio nacional.

Gracias a la presencia internacional de Ecoener, el programa amplía su alcance más allá de España y extiende su labor de sensibilización y protección ambiental a otros territorios. La actuación adquiere además especial relevancia en un país como República Dominicana, donde existe un creciente interés por avanzar hacia modelos más sostenibles de gestión de residuos, economía circular y conservación de los ecosistemas.

La compañía considera que este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar la recuperación de materiales, mejorar la protección del entorno natural y fomentar una mayor implicación de la ciudadanía en la preservación de los espacios naturales.

Con esta acción, Ecoener refuerza una estrategia de sostenibilidad que busca combinar el desarrollo de proyectos de energías renovables con actuaciones de impacto positivo en las comunidades donde opera.

Fundada hace 37 años, la multinacional española está especializada en el desarrollo, construcción y gestión de instalaciones de generación renovable, incluyendo centrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento energético. Actualmente mantiene actividad en una docena de países de Europa y América.

La participación en el Proyecto LIBERA se suma así a las iniciativas ambientales impulsadas por la compañía y refuerza su compromiso con la protección de la biodiversidad, la sostenibilidad y la implicación social en los territorios donde desarrolla su actividad.