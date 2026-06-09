La compostelana Televés lleva la televisión por fibra óptica a más usuarios con su nueva gama Overlight

La fibra óptica gana terreno en la distribución de televisión en edificios, hoteles y comunidades de vecinos, y Televés quiere reforzar su posición en ese mercado. La compañía compostelana ha ampliado su gama Overlight con nuevos transmisores ópticos multifunción y un receptor Quattro renovado, más compacto y con menor consumo energético.

La actualización está pensada para facilitar el trabajo de los instaladores y reducir el número de equipos necesarios en las redes colectivas. Los nuevos transmisores integran en un solo dispositivo funciones como amplificación de señal satélite, alimentación remota para antenas o preamplificadores, ecualización configurable y fuente de alimentación incorporada.

Más señal y menos equipos en las instalaciones

La nueva gama está formada por cinco modelos, cada uno asociado a una longitud de onda distinta. Esta configuración permite combinar varias señales ópticas y distribuir hasta cuatro satélites completos y televisión terrestre a través de una única fibra.

Los equipos cuentan además con una elevada potencia óptica de salida, lo que permite dar servicio a instalaciones colectivas de hasta 64 usuarios mediante arquitecturas pasivas. En la práctica, esto ayuda a llevar la señal a mayores distancias y reduce la necesidad de amplificadores intermedios.

Receptor Quattro, con un 60% de volumen reducido / cedida

Entre las novedades figura también una versión compatible con redes GPON, utilizadas de forma habitual en despliegues de telecomunicaciones. Además, los transmisores incorporan conectividad Bluetooth, que permite configurarlos y supervisarlos desde el móvil mediante la aplicación ASuite.

Un receptor Quattro más pequeño y con menor consumo

La renovación de Overlight se completa con una nueva versión del receptor Quattro, que reduce su volumen en un 60% respecto al modelo anterior. Sus dimensiones pasan de 149 x 130 x 43 milímetros a 125 x 91 x 30 milímetros, una mejora relevante en instalaciones donde el espacio disponible es limitado.

El nuevo equipo también reduce su consumo máximo de 10 a 4,6 vatios y ya no necesita una fuente de alimentación externa. Puede alimentarse directamente desde multiswitches compatibles de Televés, lo que simplifica la instalación y disminuye el número de elementos en la red.

El receptor incorpora además tecnología OLC, pensada para mantener estable el nivel de señal en el punto de recepción aunque varíe la carga de canales o se acumulen pérdidas ópticas en la instalación.

Los nuevos transmisores y el receptor Quattro forman parte de la evolución de Overlight, una solución desarrollada y fabricada por Televés para distribuir señales de televisión sobre fibra óptica en instalaciones colectivas y entornos de alta densidad.

La nueva serie incorpora también la identidad visual renovada de la compañía. El característico corazón naranja de Televés se integra en el diseño de los equipos como firma de marca y como elemento reconocible para los profesionales que trabajan con sus productos.