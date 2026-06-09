Galicia suma 827 disoluciones empresariales hasta mayo pese a la caída de los concursos

Entre enero y mayo de este año, 827 empresas gallegas echaron el cierre definitivo, una cifra que supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2025. El dato contrasta con la evolución de los procedimientos concursales, que descendieron un 22% en la comunidad, hasta los 105 casos, reflejando una realidad empresarial marcada por menos insolvencias formales pero más desapariciones de sociedades.

Así se desprende del último estudio elaborado por Informa D&B, que analiza la evolución de los concursos de acreedores, planes de reestructuración, procedimientos especiales para microempresas y disoluciones empresariales en España durante los cinco primeros meses de 2026. Galicia presenta un comportamiento mejor que la media nacional en materia concursal, aunque el aumento de las disoluciones mantiene la presión sobre el tejido productivo.

Comercio y construcción concentran el mayor número de cierres

Los sectores de comercio y construcción y actividades inmobiliarias vuelven a situarse en el centro de la estadística empresarial gallega. El primero acumula 213 disoluciones y 33 concursos, mientras que el segundo suma 177 cierres societarios y 15 procedimientos concursales. A continuación aparece la industria, con 10 concursos registrados en lo que va de año.

Por provincias, Pontevedra lidera el número de concursos, con 39, seguida de A Coruña, con 28. Sin embargo, es esta última la que registra más disoluciones empresariales, con 373, por delante de las 300 contabilizadas en Pontevedra. Lugo alcanza 98 disoluciones y Orense 56.

En cuanto a los nuevos instrumentos introducidos por la reforma concursal, Galicia contabiliza ocho planes de reestructuración, cuatro menos que el año pasado, y siete procedimientos especiales para microempresas, cuatro más que en el mismo periodo de 2025.

Menos concursos que en España, pero más desapariciones de sociedades

El informe destaca que los concursos empresariales en Galicia retroceden un 25%, una caída muy superior al descenso del 3% registrado en el conjunto del país. Sin embargo, el aumento de las disoluciones sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional, donde estos procesos crecen un 11%.

En España se han contabilizado hasta mayo 2.858 procedimientos concursales y 15.255 disoluciones empresariales. Del total de los procesos concursales, el 73% corresponde a concursos tradicionales, mientras que los procedimientos especiales para microempresas representan ya cerca de una cuarta parte del total.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, destaca que, aunque los procedimientos concursales mantienen una evolución a la baja en lo que va de año, las disoluciones continúan creciendo y ya superan las 15.200 en el conjunto del país.

Los datos reflejan así un escenario de contrastes para el tejido empresarial gallego. Mientras disminuyen los concursos de acreedores, tradicionalmente asociados a situaciones de insolvencia, aumenta el número de empresas que optan directamente por la disolución, especialmente en sectores vinculados al comercio y la construcción, dos actividades clave para la economía de la comunidad.