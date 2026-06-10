La compostelana Castrosua apuesta por el autobús como clave para la movilidad sostenible en Global Mobility Call

La transformación del transporte avanza a gran velocidad impulsada por la electrificación, la digitalización y la búsqueda de soluciones más sostenibles para las ciudades. En este escenario, la compañía gallega Castrosua ha querido estar presente en Global Mobility Call 2026, el principal encuentro internacional sobre movilidad celebrado en España, donde administraciones, fabricantes, operadores y expertos debaten estos días sobre los retos del transporte del futuro.

La cita, que se desarrolla hasta el próximo 11 de junio en IFEMA Madrid, reúne a miles de profesionales de todo el mundo para analizar cuestiones como la movilidad urbana, la descarbonización, la inteligencia artificial aplicada al transporte o el papel creciente del vehículo eléctrico y el transporte colectivo.

La representación de Castrosua está encabezada por su consejera delegada, Beatriz Castro García, y por el director comercial del grupo, Carlos Alberto Martín Castro, quienes participan en distintas actividades del foro para dar visibilidad a la estrategia de la compañía en favor de una movilidad más eficiente, inclusiva y adaptada a las nuevas necesidades de las ciudades.

El autobús gana protagonismo en la movilidad del futuro

Uno de los mensajes más repetidos durante la primera jornada del congreso fue la necesidad de reforzar el papel del transporte público para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles. En varias de las sesiones celebradas en Madrid, responsables de administraciones y operadores coincidieron en señalar al autobús como una pieza clave para reducir emisiones, mejorar la conectividad y ofrecer alternativas al vehículo privado.

La jornada inaugural también puso el foco en la colaboración entre el sector público y el privado, considerada esencial para afrontar los desafíos del transporte urbano y metropolitano en los próximos años.

En paralelo, expertos y empresas analizaron el impacto que tendrán tecnologías como la inteligencia artificial, el uso masivo de datos o los nuevos sistemas de movilidad conectada en la gestión del transporte.

Electrificación, innovación y nuevos modelos de transporte

La segunda jornada del Global Mobility Call está centrada en algunos de los grandes desafíos que marcarán el sector durante la próxima década. Entre ellos destacan la electrificación del transporte, la digitalización de los servicios, los nuevos modelos de negocio asociados al vehículo conectado y la evolución de la industria de la movilidad en Europa.

El programa también reserva un espacio destacado para cuestiones como el talento, el liderazgo femenino, la experiencia del usuario y la transición energética, elementos que están transformando tanto la industria como los hábitos de desplazamiento.

Para Castrosua, especializada en el diseño y fabricación de carrocerías para autobuses y autocares, la presencia en este foro internacional supone una oportunidad para reforzar su posicionamiento en un momento en el que el transporte colectivo se consolida como uno de los pilares de la movilidad sostenible.

Con miles de profesionales reunidos en Madrid, Global Mobility Call se ha convertido en uno de los principales escaparates europeos para conocer hacia dónde se dirige el sector. Y allí, entre operadores, tecnológicas y fabricantes, la firma compostelana reivindica el papel de la industria gallega en la construcción de una movilidad más limpia, conectada y centrada en las personas.