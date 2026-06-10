Galicia lidera las muertes por accidentes con maquinaria agrícola en España: 278 fallecidos en 14 años

Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de fallecidos en accidentes relacionados con maquinaria agrícola en España. Entre 2010 y 2023 registró 278 víctimas mortales, lo que supone el 19,8% del total nacional, según el informe Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras, elaborado por Fundación Mapfre, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.

El estudio revela que el sector agrario español contabilizó 1.620 siniestros mortales durante ese periodo, una cifra que equivale a una media de 116 fallecidos al año o, dicho de otro modo, una muerte cada tres días.

Las cifras sitúan además a Galicia como el territorio más castigado por este tipo de accidentes. Por provincias, A Coruña encabeza la clasificación nacional con 92 fallecidos, seguida de Lugo (73), Pontevedra (72) y Ourense (44).

La elevada incidencia en Galicia está relacionada con factores como el predominio de explotaciones familiares de pequeño tamaño, una orografía compleja, el envejecimiento de la población agraria y la antigüedad de buena parte del parque de tractores y maquinaria agrícola.

Los tractores, protagonistas de la mayoría de los accidentes

El informe concluye que en el 86,9% de los accidentes mortales estuvo implicada maquinaria agrícola, principalmente tractores. De los 1.620 fallecidos contabilizados en el conjunto del sector, 1.407 perdieron la vida en siniestros relacionados con maquinaria.

Los vuelcos constituyen el accidente mortal más frecuente, al representar el 57% de los casos. Les siguen los accidentes de circulación (10%) y los atropellos (9%). Las principales causas identificadas son los desniveles del terreno (22%), las salidas de vía (20%) y las imprudencias (16%).

Uno de los datos más preocupantes del estudio apunta a que nueve de cada diez vuelcos mortales se produjeron en tractores que carecían de estructuras de protección o que circulaban con el arco de seguridad abatido.

Menos muertes que hace una década, pero el problema persiste

Los investigadores detectan una tendencia descendente de la siniestralidad mortal en el campo español. En 2010 se registraron alrededor de 160 fallecidos y el máximo se alcanzó en 2013, con cerca de 180 víctimas.

A partir de 2014 comenzó un descenso progresivo hasta situarse en torno a las 80 muertes anuales, para estabilizarse posteriormente entre los 100 y los 120 casos por ejercicio. En 2023 la cifra rondó nuevamente el centenar de fallecidos.

Un perfil muy definido de las víctimas

El perfil de la víctima mortal en el sector agrario español es mayoritariamente masculino. Los hombres representan el 94% de los fallecidos y la edad media se sitúa en 59,8 años.

Los accidentes afectan especialmente a trabajadores de edad avanzada, con una mayor concentración entre los mayores de 65 años. El informe también contabiliza 27 menores fallecidos durante el periodo analizado.

La siniestralidad se concentra principalmente durante la primavera y el verano, coincidiendo con los momentos de mayor actividad agrícola. Las franjas horarias con más accidentes son las comprendidas entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 18.00 horas.

En cuanto a los escenarios donde se producen los siniestros, las parcelas agrícolas acumulan el 39% de los casos, seguidas de los caminos rurales (20%) y las carreteras (16%).

El riesgo de incendio en las campañas agrícolas

Además de la accidentalidad, el informe analiza los incendios provocados por maquinaria agrícola. Entre 2016 y 2021 se registró una media anual de 92 incendios forestales originados por cosechadoras y otros 17 causados por empacadoras.

Durante la presentación del estudio, el catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Zaragoza Francisco Javier García subrayó que este riesgo "no debe estigmatizar su uso", ya que existen tecnologías específicas y protocolos que permiten reducirlo significativamente.

Por su parte, el director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, destacó que el sector agroalimentario es una actividad "especialmente expuesta a riesgos asociados al uso de maquinaria y a la intensidad de las tareas agrícolas", por lo que consideró fundamentales este tipo de investigaciones para prevenir accidentes y fallecimientos.

El informe apuesta por reforzar la seguridad agrícola mediante la renovación del parque de maquinaria, el mantenimiento preventivo, la incorporación de sistemas de monitorización de temperatura y dispositivos de autoextinción, así como una mayor formación de los usuarios.

La catedrática de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Pública de Navarra Carmen Jarén recordó que estos accidentes "rara vez se deben a una única causa" y defendió que la reducción de la mortalidad pasa por combinar tecnología más segura, formación preventiva, modernización de la maquinaria y un mayor compromiso institucional.