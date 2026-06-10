La gallega Bimba y Lola dispara su beneficio neto hasta los 8 millones de euros y alcanza una facturación récord de 250 millones

Tras varios años marcados por fuertes inversiones para impulsar su crecimiento, Bimba y Lola comienza a recoger los frutos de esa estrategia. La compañía gallega cerró su ejercicio fiscal 2025 con una facturación récord de 250 millones de euros, un 7% más que el año anterior, y multiplicó por más de cinco su beneficio neto, que pasó de 1,5 a 8 millones de euros.

Los resultados, correspondientes al ejercicio finalizado el pasado 28 de febrero, reflejan una clara mejora de la rentabilidad del grupo. La empresa alcanzó un EBITDA de algo más de 32 millones de euros, casi 13 millones más que en 2024 y un 68% superior al registrado un año antes.

El crecimiento llega desde las tiendas y el negocio digital

La mejora de los resultados se apoyó en la buena evolución de las ventas en todos los mercados donde opera la marca. Bimba y Lola cuenta actualmente con una red de 321 tiendas y franquicias en 34 países, a la que se suma un canal digital que ya representa el 22% de la facturación global.

La compañía destaca el crecimiento de las ventas comparables tanto en establecimientos físicos como en las plataformas online, una evolución que ha permitido reforzar los ingresos y mejorar la eficiencia operativa.

El resultado bruto de explotación alcanzó el 13% sobre las ventas, consolidando la recuperación de la firma tras varios ejercicios de fuerte inversión y expansión.

La expansión internacional empieza a dar resultados

Aunque el beneficio neto creció en 6,5 millones de euros respecto al año anterior, la compañía explica que su avance todavía está condicionado por el esfuerzo inversor realizado entre 2018 y 2024.

Durante ese periodo, la empresa destinó recursos a la expansión internacional, la modernización de la red comercial, la automatización de la logística, la mejora de sistemas tecnológicos y la construcción de una nueva sede. Estas actuaciones siguen teniendo impacto en las cuentas a través de mayores amortizaciones y costes financieros, aunque forman parte de la estrategia de crecimiento a medio y largo plazo.

El consejero delegado de la compañía, José Manuel Martínez, calificó el ejercicio de "realmente positivo" y destacó la buena acogida de la marca en todos los mercados. "La buena evolución de nuestras ventas comparables nos hace sentir un cariño creciente por la marca y nos anima a continuar mejorando", señaló.

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la empresa, Martínez subrayó además el objetivo de seguir fortaleciendo a Bimba y Lola como una marca española con alcance global, apoyada en el refuerzo de sus equipos y en la consolidación de su presencia internacional.