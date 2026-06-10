El Gobierno exige el máximo rigor ambiental para la mina de litio de Doade

La carrera europea por asegurar el acceso a materias primas clave para la transición energética ha situado de nuevo a Galicia en el foco. La mina de litio de Doade, en el municipio ourensano de Beariz, figura desde el año pasado entre los proyectos estratégicos seleccionados por la Comisión Europea, pero su futuro sigue dependiendo de una condición que el Gobierno considera irrenunciable: el cumplimiento de todas las exigencias ambientales y mineras.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió este miércoles en el Congreso que el proyecto deberá superar todos los procedimientos con el "máximo rigor" y recordó que tanto la tramitación como la autorización administrativa corresponden a la Xunta, al ser la administración competente.

Durante una respuesta al diputado del BNG Néstor Rego, la ministra insistió en que la transición energética debe desarrollarse de la mano del territorio y de las personas que viven en él. Por ello, recalcó que cualquier avance de la mina deberá ajustarse a la normativa vigente, incluyendo las garantías ambientales y un plan de restauración.

Un proyecto estratégico para Europa, pero pendiente de los permisos

La mina de Doade fue incluida en 2025 en la lista de Proyectos Estratégicos del Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas. Bruselas considera que estas iniciativas son de interés público por su contribución a garantizar el suministro de recursos considerados esenciales para la industria europea.

Aagesen recordó que la valoración de la Comisión Europea fue positiva, aunque subrayó que esa decisión no sustituye los procedimientos administrativos y ambientales que deben desarrollarse posteriormente.

La ministra enmarcó además el debate en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa. En este sentido, defendió la importancia del litio para sectores vinculados a la transición energética y digital, especialmente por su uso en la fabricación de baterías.

El BNG recuerda el rechazo al proyecto hace seis años

Durante el debate parlamentario, Néstor Rego reclamó al Ejecutivo que rechace la explotación y recordó que un intento anterior de abrir la mina fue frenado en 2020 después de que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil emitiera un informe desfavorable por el posible impacto sobre los acuíferos de la zona.

El diputado nacionalista criticó además que el proyecto haya reaparecido vinculado al plan europeo de refuerzo estratégico y alertó de su posible utilización para fines relacionados con la industria militar.

Frente a estas objeciones, Aagesen defendió que el Gobierno apuesta por fortalecer la autonomía industrial europea, pero siempre "de la mano del territorio", con las máximas garantías ambientales y manteniendo el contacto con la comunidad local.

La polémica en torno a Doade vuelve así a poner sobre la mesa uno de los grandes debates de la transición energética: cómo compatibilizar la extracción de minerales considerados estratégicos para Europa con la protección ambiental y el respaldo de los territorios en los que se ubican estos proyectos.