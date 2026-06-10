La huelga del metal se recrudece en A Coruña con una protesta masiva en Ferrol y sin avances en la negociación

La tensión en el conflicto del metal de la provincia de A Coruña sigue aumentando. La jornada de huelga general convocada este miércoles volvió a movilizar a miles de trabajadores en Ferrol, donde una multitudinaria manifestación recorrió el centro de la ciudad mientras las negociaciones entre sindicatos y patronal continúan completamente paralizadas.

La protesta, que partió de las instalaciones de Navantia, evidenció el creciente malestar de las plantillas ante la falta de avances para renovar el convenio colectivo. Los representantes sindicales denuncian que la patronal no ha dado señales para retomar las conversaciones y advierten de que el conflicto podría prolongarse si no se reactiva de forma inmediata la mesa de negociación.

La movilización comenzó además con momentos de tensión después de que un petardo estallara cerca de un agente de la Policía Nacional, lo que provocó un conato de carga policial. El incidente no pasó a mayores, aunque generó varios minutos de nerviosismo entre los participantes.

Los sindicatos denuncian que la patronal está "desaparecida"

Las organizaciones sindicales coincidieron en señalar a la patronal como responsable del bloqueo actual. Sergio Martínez, de CIG-Industria, recordó que fue la propia representación empresarial la que canceló la última reunión prevista y aseguró que los trabajadores siguen esperando una llamada para retomar las conversaciones.

En la misma línea se expresó el secretario comarcal de CC.OO. Industria, Marcos Vázquez, quien insistió en que la única salida pasa por volver a reunir a ambas partes. "Lo que tienen que hacer es convocar una reunión", reclamó.

Los sindicatos sostienen que, pese a la magnitud de las movilizaciones, no han recibido ninguna comunicación por parte de la patronal sobre una posible reanudación del diálogo.

La protesta continuará este jueves en A Coruña

La falta de avances empieza a generar preocupación entre las plantillas. Desde UGT FICA, Fernando López reconoció que la incertidumbre crece entre los trabajadores, aunque destacó el respaldo que están recibiendo las convocatorias de huelga.

Lejos de rebajarse la presión, las organizaciones sindicales ya preparan una nueva movilización para este jueves en la ciudad de A Coruña, donde participarán trabajadores de las comarcas de A Coruña, Ferrol y Santiago.

El objetivo es lanzar un nuevo mensaje a la patronal y exigir que se siente de nuevo a negociar. Mientras tanto, la huelga continúa afectando a buena parte de la actividad industrial vinculada al metal en la provincia, uno de los sectores con mayor peso económico y laboral del territorio.

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A la espera de movimientos por parte de la representación empresarial, el conflicto entra en una fase de creciente tensión, con movilizaciones cada vez más numerosas y sin una fecha prevista para retomar las conversaciones.