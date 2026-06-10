María Jesús Lorenzana: la igualdad de género impulsa la competitividad y el crecimiento económico en Galicia

La capacidad de las empresas para atraer talento se ha convertido en uno de los principales factores para competir en una economía cada vez más global y tecnológica. En este contexto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió este miércoles que impulsar el liderazgo femenino no es solo una cuestión de igualdad, sino también una herramienta clave para mejorar la competitividad y garantizar un crecimiento económico más sólido y sostenible.

Durante la clausura del VIII Foro Empresarial Empresarias Galicia, celebrado en Lalín, Lorenzana aseguró que incorporar más mujeres a los puestos de responsabilidad debe entenderse como una decisión estratégica para las organizaciones. A su juicio, las políticas de igualdad son necesarias, pero las empresas deben ir más allá y apostar por atraer, retener y promocionar el talento femenino en todos los niveles de la estructura empresarial.

"La competencia es brutal"

La titular de Economía e Industria advirtió de que Galicia necesita contar con empresas preparadas para competir en un entorno cada vez más exigente, tecnológico y cambiante. En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer el talento directivo y mantener una base industrial sólida.

Lorenzana, durante su intervención / cedida

"Las economías que resisten son las que producen, las que tienen base tecnológica y las que mantienen capacidad industrial propia", señaló, al tiempo que alertó de que la competencia internacional es cada vez más intensa.

Lorenzana defendió además que el papel de las administraciones debe centrarse en acompañar a las empresas, facilitando su actividad y evitando que los trámites administrativos se conviertan en obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos.

Una Administración que acompañe a las empresas

La conselleira destacó que la estrategia económica e industrial de la Xunta se apoya en tres pilares: la disponibilidad de energía y recursos naturales, el acceso ágil a suelo industrial y el acompañamiento a los proyectos empresariales a través de la Oficina Económica de Galicia.

En este sentido, apostó por consolidar la imagen de Galicia como un territorio atractivo para invertir. "Tenemos que generar un boca a boca de que en Galicia existe una Administración sólida, rápida y que acompaña a la empresa", afirmó.

Durante su intervención también se refirió al ámbito energético y mostró su confianza en que puedan levantarse las suspensiones que afectan a numerosos proyectos eólicos actualmente paralizados. Además, volvió a reclamar una reforma del sistema eléctrico que permita reforzar la red de transporte de energía para responder al avance de la electrificación de la economía y al aumento de la demanda energética.

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Lorenzana estuvo acompañada por representantes de distintas áreas de la Xunta vinculadas a la promoción económica, la igualdad y el trabajo autónomo en una jornada centrada en el papel de las mujeres en el tejido empresarial gallego.