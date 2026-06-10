Óbito
Muere el ingeniero vasco y ejecutivo del motor José Ignacio López de Arriortúa
El directivo, conocido como 'Superlópez', falleció este miércoles a los 84 años, dejando un legado en la industria automotriz
EFE
El ingeniero vasco y directivo del sector del automóvil José Ignacio López de Arriortúa, conocido como 'Superlópez', ha fallecido este miércoles a los 84 años, según han confirmado a EFE fuentes de Acicae, el clúster vasco de automoción.
Nacido en 1941 en el municipio vizcaíno de Amorebieta, en 1980 fue contratado por la compañía estadounidense General Motors, a la que ayudó a reflotar. En 1993 fue fichado por la alemana Volkswagen, donde fue nombrado vicepresidente.
Conocido como 'Superlópez' por sus éxitos en Estados Unidos y Alemania en el saneamiento de empresas, Arriortúa dejó su cargo directivo en Volkswagen y regresó a España a finales de 1996, tras ser acusado de fraude y espionaje industrial por sus antiguos patronos de General Motors y su filial alemana Opel.
Finalmente, en 1998 la multinacional norteamericanoa retiró los cargos que habían presentado en los tribunales alemanes contra López de Arriortúa.v
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