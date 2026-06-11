La compostelana Mestrelab Research impulsa la gestión de datos científicos con su innovadora plataforma SCI-DATA

Detrás de cada nuevo medicamento, avance biomédico o descubrimiento químico hay miles de datos generados en laboratorios de todo el mundo. El problema es que gran parte de esa información sigue almacenada en formatos diferentes, dispersa entre múltiples sistemas y con dificultades para ser reutilizada por otros investigadores. La empresa compostelana Mestrelab Research quiere contribuir a resolver ese desafío con SCI-DATA, una plataforma tecnológica diseñada para ordenar, conectar y aprovechar grandes volúmenes de datos científicos que hasta ahora permanecían fragmentados.

La compañía presentó este jueves en Santiago los resultados de este proyecto, una iniciativa orientada a mejorar la gestión y el tratamiento de información científica compleja procedente de múltiples fuentes. Su objetivo es facilitar que esos datos puedan compartirse, analizarse y reutilizarse de forma más eficiente en ámbitos como la industria farmacéutica, química o las ciencias de la vida.

El problema de unos datos que no siempre se entienden entre sí

Uno de los principales obstáculos para la investigación actual no es la falta de información, sino precisamente el exceso de datos generados por tecnologías diferentes que, en muchos casos, no son compatibles entre sí.

Los laboratorios utilizan herramientas muy diversas para analizar sustancias, compuestos o muestras biológicas. Entre ellas se encuentran técnicas como la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas (LC/GC-MS) o distintas modalidades de espectroscopía. Cada una genera enormes cantidades de información y, con frecuencia, en formatos distintos.

Esa diversidad dificulta que los datos puedan integrarse en una única plataforma, compararse fácilmente o reutilizarse en nuevos proyectos de investigación.

SCI-DATA nace precisamente para resolver ese problema. La herramienta desarrollada por Mestrelab permite unificar, procesar y automatizar el tratamiento de grandes volúmenes de información científica procedente de diferentes tecnologías analíticas, facilitando su explotación posterior.

Del dato aislado al conocimiento compartido

Uno de los aspectos centrales del proyecto ha sido el tratamiento de los llamados datos espectrales, especialmente relevantes en la industria farmacéutica por su complejidad y volumen.

Según explicó durante la presentación Felipe Seoane, director de Desarrollo de Software de Mestrelab, uno de los grandes retos consistía en lograr que esos datos pudieran exportarse a diferentes formatos manteniendo una estructura común que garantizase su interoperabilidad y reutilización.

Felipe Seoane, director de Desarrollo de Software de Mestrelab, durante la presentación / cedida

Para ello, la plataforma incorpora procesos automáticos de lectura, análisis y conversión de formatos, incluidos algunos ya obsoletos. El objetivo es evitar que información valiosa quede atrapada en sistemas cerrados o difíciles de reutilizar.

La solución también ha sido diseñada siguiendo los principios internacionales FAIR, que buscan garantizar que los datos científicos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.

Una herramienta para acelerar la investigación

Los responsables del proyecto consideran que disponer de información mejor organizada y conectada puede contribuir a acelerar numerosos procesos de investigación.

La posibilidad de reutilizar datos ya existentes, compartirlos entre organizaciones o analizarlos de manera conjunta permite reducir tiempos, evitar duplicidades y optimizar recursos en sectores donde cada avance científico exige enormes inversiones de tiempo y dinero.

En este sentido, SCI-DATA se alinea con las estrategias impulsadas por la Unión Europea para crear grandes espacios de datos compartidos que favorezcan la innovación y la competitividad científica.

Durante la presentación, Alejo Santolino, coordinador de marco legal de datos y análisis de negocio del proyecto OneHealth DataSpace del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), resumió esa filosofía con una frase que sirvió de hilo conductor del encuentro: «Los datos aislados describen el pasado, pero cuando los conectamos es cuando generamos futuro».

Un proyecto desarrollado desde Galicia

La presentación de resultados tuvo lugar en el Centro de Investigación Mestrelab (CIM) de Santiago y contó con la participación de representantes de las entidades colaboradoras.

Además de Mestrelab, en el proyecto han participado el CESGA, Gradiant, Optimal, DATAlife y BIOGA, junto a otras organizaciones vinculadas a la innovación tecnológica y las ciencias de la vida.

SCI-DATA ha contado además con financiación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. La iniciativa forma parte de la estrategia europea para impulsar espacios de datos capaces de facilitar el intercambio de información y acelerar la transformación digital de sectores productivos estratégicos.