Delta Vigo participa en la fabricación del avión capaz de volar de Galicia a Buenos Aires y volver sin repostar

En 1935 la «Ruta del Canguro» empleaba 12 días y casi una treintena de escalas en conectar Londres y Brisbane, en la costa este de Australia. Aquel histórico itinerario tenía un coste de unas 195 libras (más de 12.000 al cambio actual) y se fue recortando con los avances en la aviación. En 1947 se estrenaba el servicio con esta denominación (Kangoroo Route) con 55 horas de vuelos en cuatro días entre Sydney, Darwin, Singapur, Kolmata, Karachi, El Cairo y Tripoli como escalas intermedias. Hoy en día ya existen vuelos directos entre Perth (costa occidental) y Reino Unido, pero se espera que el próximo verano sea posible volar sin dos escalas entre las dos grandes metrópolis... y todo gracias a tecnología con sello vigués.

Delta Vigo ha sido una de las empresas participantes en la fabricación del avión que hará posible este hito en la aviación a nivel mundial. La empresa con sede en Porto do Molle es «proveedor de referencia» para Airbus, el creador del A350-1000ULR que hará posibles los vuelos de casi 10.000 millas náuticas (unos 18.500 kilómetros) y 22 horas continuas sin necesidad de repostar. La primera de las unidades fue ensamblada en las plantas del gigante aeronáutico europeo de Cádiz, Hamburgo y Toulouse, donde la semana pasada inició su primer vuelo de pruebas, fase que se prolongará durante dos meses.

El viaje de 3 horas y 43 minutos logró alcanzar una altitud superior a los 41.000 pies, similar a la que tendrá durante los vuelos comerciales. Durante el mismo se realizaron tests a las bombas, manómetros y sistemas de presión, así como análisis de los sistemas con la «reducción sustancial del 25% en el consumo de combustible y las emisiones de carbono», elevando además los niveles de confort.

Proyecto Sunrise

Todo ello forma parte del denominado «Proyecto Sunrise» de Qantas, la aerolínea nacional australiana que persigue esa quimera de acercar las antípodas que suponen Oceanía y Europa Occidental. La compañía ha encargado 12 aeronaves de este modelo y está prevista su entrega a partir de abril de 2027, estando la segunda unidad en fase final de ensamblaje.

Los A350-1000 de ultra largo recorrido permitirían los vuelos sin escalas desde Sydney a São Paulo, Madrid o Nueva York. De esta manera podrían competir en uno de los nichos de mercado más lucrativos de la aviación mundial, donde las aerolíneas del Golfo Pérsico (Etihad, Qantas y Emirates) han tomado ventaja dada su posición geográfica como enlace. Como ejemplo, sería como cubrir ida y vuelta sin repostar en una hipotética ruta entre Vigo y Buenos Aires.

La inclusión de un nuevo tanque con capacidad para 20.000 litros extra de fuel y un espacio de cabina optimizado se unen a las mejoras en las que ha trabajado Delta Vigo en lo que denominan «el ala del futuro», según avanzaron durante los últimos meses para el resto de modelos de la familia de aviones A350, los más modernos y eficientes de Airbus. Contarán con una configuración de 238 plazas.

Expansión internacional de Delta

La fabricación de este avión no solo supone el buque insignia para Qantas y Airbus, sino también para la prolífica relación entre la industria viguesa y la aeronáutica. Delta Vigo es uno de los proveedores clave de Airbus, compañía con la que incluso comparte proyectos de I+D de calado. El crecimiento de la firma que dirige Francisco Puga en el sector aeronáutico se debe en buena parte al reconocimiento que este gigante europeo hace de su trabajo. Tanto, que las dos oficinas en el extranjero de Delta (en Múnich y Hamburgo, la más reciente), surgieron casi a petición del propio productor.

En lo que respecta al A350, la empresa olívica participa en distintas partes de toda la familia de aeroplanos. Algunos, muy significativos, como son las alas, las puertas de pasajeros o mantenimiento, diversas secciones de fuselaje, el carenado que se encuentra entre las alas (denominado belly fairing) o los estabilizadores de cola (HTP/VTP). En concreto, proporciona líneas para fabricación de composites y aeroestructuras desde el modelo A350-800, pasando por el 900, el 1000 y la versión de carga A350F.

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Como consecuencia del aumento de cadencia histórico de Airbus en todas sus plantas para hacer frente a los pedidos, la industria aeroespacial gallega que de una u otra forma participan en los aviones (como el exitoso A320 en sus diferentes versiones) se está preparando. En el caso de Delta, FARO adelantó parte del contenido del nuevo plan estratégico, que consistirá sobre todo en un incremento de las instalaciones de Delta Vigo Aeroestructuras en Porto do Molle, Nigrán. Allí invierte 12 millones de euros para una segunda gran ampliación con otros 12.000 metros cuadrados, a los que se suman otros 8 millones de euros para adaptar el resto de plantas. Con todo, llegará a los 300 trabajadores.