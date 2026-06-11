Recoge la propuesta lanzada por el FMI
El Eurogrupo avala flexibilizar las reglas fiscales para impulsar inversiones energéticas
Su presidente Kyriakos Pierrakakis ve “plenamente justificada” la propuesta de Bruselas para dar más margen de gasto a los Estados ante la crisis en Oriente Próximo y la necesidad de reforzar la seguridad energética
El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha defendido este jueves la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar las reglas fiscales y facilitar nuevas inversiones en materia energética, una iniciativa que considera “plenamente justificada” ante el impacto de la crisis en Oriente Próximo y la necesidad de reforzar la seguridad energética de la Unión Europea.
“La propuesta de la Comisión demuestra que ahora sí estamos en ese punto”, ha afirmado Pierrakakis a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Luxemburgo, al ser preguntado por su posición ahora favorable al planteamiento del Ejecutivo comunitario, impulsado principalmente por España e Italia.
El presidente del Eurogrupo ha vinculado esta iniciativa con las conclusiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, participa en la reunión para analizar la situación económica de la zona euro. “¿Qué nos dice el FMI? Que el impacto de la crisis ha sido un 12% menor gracias a las inversiones energéticas realizadas desde 2022”, ha señalado Pierrakakis, que ha considerado que estos datos respaldan la conveniencia de permitir nuevas inversiones en este ámbito.
La Comisión Europea anunció la pasada semana que permitirá a los Estados miembros solicitar una ampliación de la cláusula nacional de escape prevista para el gasto en defensa, con el objetivo de incluir también medidas destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y fortalecer la seguridad energética europea.
Preguntado por el contexto económico, el ministro griego ha asegurado que la eurozona ha mostrado una capacidad de resistencia “considerable” pese al deterioro del escenario internacional. Pierrakakis ha descartado, por ahora, que el bloque se encuentre ante un escenario de estanflación.
“La zona euro ha demostrado ser bastante resiliente”, ha afirmado, aunque ha admitido que existen algunas tendencias que apuntan en esa dirección. “Ciertamente no nos encontramos en un entorno de estanflación”, ha matizado.
El presidente del Eurogrupo ha advertido, no obstante, de que la crisis en Oriente Próximo continúa afectando a hogares y empresas europeas y supone un riesgo para el crecimiento. Aunque los mercados están reaccionando con relativa calma, ha pedido no subestimar los desafíos derivados de la situación en la región.
La reunión de los ministros de Finanzas de la eurozona abordará también la seguridad energética y la soberanía tecnológica, dos cuestiones que Pierrakakis ha situado entre las prioridades económicas de la Unión Europea.
En este sentido, ha subrayado que “las economías que liderarán en tecnología serán las economías que liderarán el crecimiento” y ha defendido que Europa debe mejorar su capacidad para crear y desarrollar tanto “campeones europeos” como “campeones globales”.
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