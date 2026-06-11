Hipotecas más caras, menos inversión y un posible freno al crecimiento: los tres frentes en los que impacta la subida de tipos del BCE

La más que probable decisión del Banco Central Europeo (BCE), de acometer la primera subida de tipos de interés en más de tres años, hasta el 2,25%, tendrá consecuencias mucho más allá de los mercados. El precio del dinero más alto se dejará sentir en los bolsillos de las familias, encarecerá hipotecas y pondrá presión sobre empresas del Viejo Continente.

Con este movimiento, dirigido a paliar los efectos inflacionarios derivados de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de 100 días de duración, la institución presidida por Christine Lagarde provocará el encarecimiento los créditos personales y empresariales, incluidas las hipotecas. Es decir, impactará sobre el euríbor, aunque aumentará el rendimiento (los intereses) de los depósitos a plazo.

El euríbor ya se ha adelantado

Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas, considera que el principal riesgo no está tanto en la decisión del BCE como en el contexto en el que llega: una economía que empieza a mostrar síntomas de agotamiento. "El shock energético ha encarecido la cesta de la compra y la factura energética, y el crédito más caro llega cuando la economía española da señales de agotamiento", advierte, aunque matiza que "la cara amable es que el golpe llega con colchones". Con respecto al euríbor, llama a la calma: el índice hipotecario ya ha descontado gran parte del ajuste. "El euríbor anticipa, no sigue. Una subida ya esperada no tiene por qué moverlo con fuerza".

El precio al que los grandes bancos se prestan dinero entre sí no espera a que el BCE mueva los tipos. El dato más reciente del euríbor, del 8 de junio, es del 2,816%, máximos de casi dos años. Hace solo diez días, a principios de junio, la cifra se situaba en el 2,761%; en mayo en el 2,883%; abril en el 2,845% y marzo en el 2,229%. Así, la evolución muestra que el euríbor ya había ido incorporando gran parte del cambio de expectativas económicas derivadas del conflicto.

La economista y cofundadora de HelpMyCash, Olivia Fieldman, apunta que, con el euríbor próximo al 3%, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto “puede encarecerse en torno a 57 euros al mes en una revisión anual, lo que supone cerca de 700 euros adicionales al año”.

“Además, quienes buscan una hipoteca se enfrentan a una situación poco habitual: precios de la vivienda muy altos y costes de financiación también muy altos", detalla la economista, poniendo de manifiesto que las opciones de financiación se reducen con los bancos ajustándose al nuevo entorno de tipos.

Menos inversión y menor crecimiento

La economista jefe de Singular Bank, Alicia Coronil, considera que la apuesta del BCE por endurecer las condiciones financieras tiene como objetivo "evitar un desanclale de las expectativas y posibles efectos de segunda ronda". Este fenómeno se produce cuando, al subir los precios, suben los salarios, y como consecuencia de ello vuelven a subir los precios, eliminando cualquier expectativa de alivio que hubiese tenido el movimiento.

Una de las consecuencias a medio plazo de una subida de tipos, incluso una senda alcista, es sobre el crecimiento. España ha exhibido constantemente durante los últimos meses las cifras de expansión económica más elevadas de la eurozona, pero Coronil advierte que el encarecimiento del precio del dinero "podría restar unas décimas de crecimiento a España". "No obstante, dependerá de la cuantía de las subidas y del escenario inflacionista al que nos enfrentemos, además de la evolución de otros sectores claves de la economía, como el turismo", sostiene la economista, evidenciando que un posible frenazo depende de varios factores.

El coste de los nuevos préstamos para la compra de vivienda en la zona euro repuntó hasta el 3,44% en abril, nueve puntos más que el mes anterior, según los datos de Eurostat. En paralelo, los créditos al consumo escalaron hasta el 7,59%.

"Una subida de tipos de interés oficiales tendrá consecuencias previsiblemente sobre el coste hipotecario y crediticio reduciendo el poder adquisitivo de hogares y ralentizando la inversión empresarial", pronostica Coronil. Además, apunta, en un contexto en que si bien la subida podría incentivar el ahorro del sector privado, "es importante destacar el grado de pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante las presiones inflacionistas y la mayor presión fiscal de España".

El Estado también paga más

Las consecuencias van a más. La economista apunta también que el aumento de los tipos de interés incrementará el coste de financiación del Estado. Lo cierto es que en los últimos meses, las Letras del Tesoro se han situado en rentabilidades máximas. El pasado martes, el Tesoro Público captó más de 2.962 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses. En el primer tramo, el interés se fijó en el 2,244%, el más elevado desde marzo de 2025.

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El economista jefe del Círculo de Empresarios, Christian Chase, apunta que el euríbor a 12 meses, que se sitúa en 2,86%, "ya ha sufrido un aumento de 62 puntos básicos desde finales de 2025 por el aumento de las expectativas de inflación, adelantándose al BCE". De esta forma, Chase confirma la tesis de que el movimiento de la cifra se anticipa a las expectativas del mercado. En otro orden, el economista apunta también a que el crédito a hogares aumentó un 5,1% y el de sociedades no financieras un 1,9% en abril, manteniendo "un crecimiento robusto".