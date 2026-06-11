Luis de Valdivia: “Hay que pensar en el largo plazo, pero decidir cada vez más rápido en el corto”

Las empresas afrontan una paradoja cada vez más evidente: planificar a décadas vista mientras toman decisiones en cuestión de semanas o incluso días. La aceleración tecnológica, la incertidumbre económica y los cambios constantes en los mercados están obligando a los directivos a combinar la visión estratégica con una capacidad de reacción inédita hasta hace pocos años. Sobre esa idea pivotó buena parte del discurso de Luis de Valdivia, presidente de IESE Alumni Galicia-Asturias, durante el XV Encuentro Anual de antiguos alumnos de la escuela de negocios, celebrado este jueves en Santiago.

Ante cerca de 150 directivos y empresarios reunidos en el Hostal dos Reis Católicos, De Valdivia resumió el principal desafío al que se enfrentan hoy las organizaciones con una frase que dio título a su intervención: «Hay que pensar en el largo plazo, pero decidir cada vez más rápido en el corto».

El también presidente de Ecoener explicó que los líderes empresariales operan en un contexto cada vez más complejo, en el que conviven proyectos diseñados para varias décadas con innovaciones capaces de alterar por completo un sector en apenas unos meses.

Para ilustrarlo recurrió a su propia experiencia en el ámbito de las energías renovables. Recordó que muchos de los proyectos del sector se planifican con horizontes de hasta 50 años, pero al mismo tiempo están sometidos a una evolución tecnológica constante que modifica las reglas del mercado a gran velocidad.

«Antes los cambios relevantes se producían cada diez años y, de alguna manera, avisaban. Hoy se producen cada seis meses», señaló durante su intervención.

Adaptarse para seguir siendo competitivos

A juicio de De Valdivia, esta nueva realidad exige a profesionales y empresas una capacidad permanente de adaptación. En un entorno en transformación constante, defendió la necesidad de mantener una actitud de aprendizaje continuo y de actualización permanente de conocimientos.

En este sentido, puso en valor el papel de instituciones como el IESE, que definió como espacios de formación, reflexión y acompañamiento profesional capaces de ayudar a los directivos a afrontar los nuevos desafíos.

El presidente de IESE Alumni Galicia-Asturias animó a los antiguos alumnos a aprovechar los recursos, actividades y oportunidades de networking que ofrece la institución. Para resumir esa idea recurrió a un conocido refrán: «A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija».

La resiliencia frente a los “vendavales”

La parte final de su intervención estuvo centrada en la resiliencia, una cualidad que consideró indispensable para desenvolverse en un escenario marcado por cambios continuos y elevados niveles de incertidumbre.

De Valdivia señaló que empresas y profesionales deben aprender a convivir con los «vendavales» que sacuden periódicamente la economía y los mercados, pero sin perder las raíces ni los principios que sustentan sus proyectos.

Para explicar esa idea recurrió a la imagen del junco, capaz de doblarse ante la fuerza del viento sin llegar a romperse. «Podemos hacer como el junco, que se dobla, pero no se rompe», afirmó.

El XV Encuentro Anual de IESE Alumni Galicia-Asturias reunió en Santiago a representantes del mundo empresarial y directivo para reflexionar sobre los retos derivados de la transformación económica, tecnológica y social. La jornada incluyó además la conferencia Entrenamiento personal para un mundo en cambio, impartida por el profesor del IESE Santiago Álvarez de Mon, centrada en las habilidades necesarias para desenvolverse en escenarios cada vez más complejos.

La cita volvió a convertir a Santiago en punto de encuentro para directivos y empresarios de Galicia y Asturias, en un momento en el que la capacidad de adaptación se ha consolidado como uno de los principales factores de competitividad para las organizaciones.