SpaceX pone precio a su despegue bursátil: saldrá a 135 dólares por acción

SpaceX inicia la cuenta atrás para el mayor estreno bursátil de la historia. La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk debutará este viernes en el índice tecnológico Nasdaq con un precio de 135 dólares por acción tras acordar la venta de 555,6 millones de acciones (479 millones de euros) con su sindicato bancario. El grupo ha confirmado este jueves la valoración ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), culminando así los preparativos para una salida a bolsa que aspira a batir todos los récords de Wall Street. El precio por acción de SpaceX adelantará a Nvidia, la querida de Wall Street, que actualmente cotiza sobre los 104 dólares por título.

Un gigante de 1,8 billones

La operación pública de venta (OPV) valorará SpaceX en cerca de 1,8 billones de dólares (1,5 millones de euros). Así, Elon Musk volverá a entrar en el olimpo de las diez empresas más valiosas desde su primera sesión. Con esto, la compañía prevé captar este viernes 75.000 millones de dólares (64.766 millones de euros), sellando su sorpasso a Saudi Aramco, hasta ahora el mayor debut de la historia.

La compañía, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp, ha hecho historia al convertirse en una de las primeras empresas en acceder al índice Nasdaq 100 gracias a las nuevas reglas de incorporación acelerada aprobadas por el mercado.

El debut bursátil de SpaceX abre además la puerta a una nueva oleada de grandes salidas a bolsa en Wall Street, impulsadas por el apetito de los inversores por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA). Tras el estreno de la compañía de Musk este viernes, firmas como Anthropic y OpenAI han presentado de forma confidencial la documentación necesaria para salir al mercado, aunque todavía no han fijado una fecha para sus respectivos estrenos.

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El eslabón débil de Musk

La operación también pone el foco sobre el área más vulnerable de la compañía, alejada de los cohetes, los lanzamientos espaciales y la exploración interplanetaria. Se trata de su negocio lligado a la IA y a la red social X. La integración de xAI en la plataforma anteriormente conocida como Twitter impulsó la valoración del conglomerado el pasado febrero, pero los inversores siguen observando con cautela esta división, considerada el eslabón más débil del grupo debido a las pérdidas que continúa registrando en sus cuentas.