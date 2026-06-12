La cesta de la compra no deja de encarecerse en Galicia: ternera, huevos y pescado lideraron las subidas en mayo

El coste de la vida va camino de encadenar cinco años y medio de encarecimiento mes tras mes en Galicia. Aunque la fuerte escalada de los precios que había desencadenado la guerra en Ucrania no se ha repetido con la misma intensidad a raíz del conflicto bélico en Oriente Próximo, esta contienda sí ha espoleado la inflación, y las economías domésticas y negocios lo notan. En mayo, el índice de precios de consumo (IPC) se situó en el 3,5% en tasa interanual en Galicia, lo que supone una décima más que abril. La subida es pequeña, pero indica que la inflación se resiste a dar tregua y sigue lejos del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera ideal. Con ese nivel, la comunidad se situó como la tercera con mayor inflación de España el mes pasado, solo por detrás de Cantabria (3,7%) y Madrid (3,8%). Además, la evolución al alza choca con el comportamiento de la media nacional, que se estabilizó en el 3,2%.

Aunque suministros como la electricidad tuvieron precios más bajos que un año antes por las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra (que en el caso de la luz finalizaron con el comienzo de abril), hay dos capítulos de gasto con peso en los hogares que jugaron en contra en Galicia. Uno de ellos son los carburantes, con precios casi un 15% superiores a los de mayo de 2025 pese a la bajada impositiva aprobada por el Ejecutivo. El diésel se dispensa en la actualidad a una media de 1,62 euros el litro y la gasolina ronda los 1,52 euros, mostrando en ambos casos una ligera bajada desde inicios de mes. El otro es la alimentación. Llenar nevera y despensa salió un 3,4% más caro que un año antes, lo que supone que la inflación de la cesta de la compra subió una décima respecto a abril. Es la tasa más alta entre todas las comunidades, en un empate con el País Vasco. Para encontrar un mes con bajada en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en Galicia habría que remontarse a enero de 2025, esto es, hace más de once años.

Ternera, huevo y pescado

¿Y qué productos fueron los que más se encarecieron en el supermercado? La carne de vacuno continúa en cabeza: el mes pasado estaba un 21,8% más cara que un año antes, aunque se observa una tendencia a la moderación en el ritmo de fuerte subida que emprendió a inicios de 2025, coincidiendo con un contexto de precios históricos en el campo. Otro alimento que subió considerablemente, en este caso con más intensidad que en abril, fue el pescado, con un alza del 10,7%. Aunque frenaron un poco el ascenso, los huevos estaban un 13,8% más caros y las legumbres y hortalizas registraron un encarecimiento del 7,1%. Mientras, entre los productos que dieron cierto alivio destacan la fruta y las patatas con una bajada del 5% en ambos casos. El azúcar también mostró una evolución favorable, con un descenso del 4%. Otros alimentos con tímidas bajadas son el aceite o la leche.

Otro dato a tener en cuenta es el de la inflación subyacente, que se considera más representativa de la tendencia real de los precios al excluir productos más volátiles como son la energía y los alimentos no elaborados. Este indicador ascendió en Galicia al 2,8%, dos décimas más que abril. Es representativo porque permite conocer cuál es el comportamiento de la inflación con independencia de eventos coyunturales o transitorios, como sería en este caso la guerra en Oriente Próximo.