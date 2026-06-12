El III Foro Económico y Social del Mediterráneo reunirá en Barcelona a líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales

La ciudad de Barcelona acogerá los días 16, 17 y 18 de junio de 2026 la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una plataforma de diálogo y cooperación que reunirá a representantes institucionales, líderes empresariales, universidades, expertos internacionales y sociedad civil para impulsar una agenda compartida de desarrollo económico y social en el Mediterráneo.

Impulsado por Prensa Ibérica, el Foro se celebrará bajo el lema “Un Mar de Compromisos” y aspira a consolidarse como un espacio de referencia para conectar territorios, generar alianzas y activar proyectos con impacto real en la vida de las personas.

El encuentro arrancará el martes 16 de junio con una jornada de activación del Foro y la reunión de los Consejos del Mediterráneo. Esa misma noche, la Fundació Miró acogerá la cena principal de bienvenida, concebida bajo el eje “La cultura como primer compromiso”, con la participación del escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias; el violagambista y director de orquesta Jordi Savall; y el grupo Hespèrion, que interpretará Mare Nostrum.

Las sesiones principales se celebrarán los días 17 y 18 de junio en CosmoCaixa Barcelona. El miércoles 17 estará dedicado al compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

El jueves 18, el Foro centrará su agenda en el compromiso con las personas, con sesiones sobre humanismo, ética y bien común, tendencias sociales, movilidad, talento, inteligencia artificial, productividad, vivienda, bioeconomía circular, ciudades mediterráneas, economía azul, sostenibilidad, turismo, salud e innovación.

Los participantes

En la jornada dedicada al compromiso con la estabilidad y la prosperidad, que tendrá lugar el miércoles 17 de junio, está prevista la participación de Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Marga Prohens, presidenta de les Illes Balears; Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur; Josep Borrell, presidente del CIDOB; Anne Applebaum, periodista e historiadora; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Jordi Ribas, President, Search & AI de Microsoft; y Carlota Pi, cofundadora y CEO de HolaLuz, entre otros.

En lo concerniente a la jornada dedicada al compromiso con las personas, que se celebrará el jueves 18 de junio, intervendrán Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya; Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo de España; Francesc Torralba, catedrático de Ética y Filosofía de la Universitat Ramon Llull; Fabrizio Favara, CEO de Iryo; Adolfo Utor, presidente de Baleària; Marc Palahí, Chief Nature Officer at Lombard Odier y CEO de la Circular Bioeconomy Alliance; Céline Cousteau, documentalista y exploradora; Ferran Adrià, presidente de elBullifoundation; y Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, entre otros.

Además, el jueves 18 de junio el Foro reunirá a cinco alcaldes de ciudades mediterráneas en la mesa redonda “Los retos del Mediterráneo”: Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; y María José Català, alcaldesa de Valencia.

Presencia del Jefe del Estado

Uno de los momentos centrales de esta tercera edición será la intervención del Rey, prevista el jueves 18 de junio a las 12.30 horas en CosmoCaixa Barcelona.

El Foro se emitirá en directo a través de las 23 cabeceras de Prensa Ibérica, lo que permitirá ampliar el alcance del encuentro y acercar sus debates, intervenciones y conclusiones a las audiencias de todo el arco mediterráneo y del conjunto de España.

Además de las sesiones públicas, el Foro cuenta con una estructura permanente de trabajo a través de ocho Consejos para ocho grandes debates, que operan durante todo el año en ámbitos como economía azul, personas, turismo y cambio climático, movilidad, energía para la industria, ciudad mediterránea, agua y energía, y retos inmobiliarios sostenibles. Estos Consejos identifican oportunidades, proponen soluciones y preparan proyectos cuya activación tiene lugar durante el propio Foro.

Tras sus ediciones anteriores en Valencia y Málaga, el Foro Económico y Social del Mediterráneo llega a Barcelona reforzado por su capacidad de convocatoria e impacto. La primera edición, celebrada en Valencia en 2024, reunió a 860 asistentes presenciales y 68 ponentes y moderadores. La segunda edición, celebrada en Málaga en 2025, congregó a 950 asistentes presenciales y 75 ponentes y moderadores, alcanzó 230.000 usuarios únicos en streaming y generó cobertura en 193 medios.

Con esta tercera edición, el Foro aspira a avanzar en una agenda común que refuerce la estabilidad, la competitividad, la sostenibilidad, la innovación y la cohesión del Mediterráneo como espacio estratégico para España, Europa y el conjunto de la región.

Sobre el Foro Económico y Social del Mediterráneo

El Foro Económico y Social del Mediterráneo es una plataforma de diálogo e intercambio que reúne a líderes institucionales, empresariales, académicos y sociales para promover el desarrollo económico y social del Mediterráneo español. Su propósito es conectar los intereses de los diferentes territorios, fomentar un progreso sostenible y socialmente justo, e influir en la toma de decisiones sobre proyectos con impacto positivo en la vida de las personas.

Sobre Prensa Ibérica

Prensa Ibérica publica actualmente 27 cabeceras impresas y digitales en España, además de crónicas locales y revistas. En el ámbito digital, sus publicaciones alcanzan 22,5 millones de visitantes únicos y 415 millones de páginas vistas al mes, situando al grupo como referente español en la categoría News Publisher MC de GfK DAM (Abril 2026).

Acreditaciones

premsa.catalunya@correo.gob.es

El plazo de acreditaciones finaliza el miércoles 17 de junio a las 12.00 horas

Para más información, teléfono del Foro Económico y Social del Mediterráneo: 646943035

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IMPORTANTE: Para formalizar la acreditación, será imprescindible enviar previamente el número de DNI y la fecha de nacimiento de la persona que asistirá al Foro e indicando el día/días en el que asistirá, junto con el nombre del medio al que representan y la función a realizar.