La energía que Galicia no aprovecha: 4.000 megavatios eólicos siguen pendientes de desarrollo

Galicia tiene viento, experiencia industrial y una potencia eólica ya consolidada, pero también una gran bolsa de energía pendiente de desarrollo. Con motivo del Día Mundial del Viento, que se celebra cada 15 de junio, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) pone el foco en una paradoja: la comunidad cuenta con unos 4.000 megavatios eólicos en funcionamiento y otros tantos en espera, bloqueados tras años de freno judicial y administrativo.

El sector recuerda que Galicia fue pionera hace tres décadas en el desarrollo de la tecnología del viento y llegó a ocupar posiciones destacadas en España y en Europa. Sin embargo, EGA advierte de que en la última década la comunidad ha perdido terreno por la paralización de proyectos renovables, hasta el punto de bajar del “podio autonómico” español en potencia eólica.

Actualmente, los aerogeneradores operan en las cimas de alrededor de un tercio de los ayuntamientos gallegos. En conjunto suman unos 4.000 MW de potencia instalada y conviven, según la patronal, con usos forestales, ganaderos y de pastoreo en zonas de monte y prado. EGA defiende además que la apertura de accesos vinculada a los parques puede contribuir a labores de protección ambiental, prevención de incendios y usos turísticos.

En 2025, Galicia generó 8.609 gigavatios hora de energía eólica, una producción que, según los cálculos del sector, permitiría suministrar electricidad verde durante un año a unos 2,5 millones de hogares. La asociación matiza, no obstante, que solo el 25 % del consumo eléctrico corresponde al uso residencial, mientras que el resto se reparte entre industria, servicios, agricultura y otros usos.

Una comunidad aún dependiente de los fósiles

EGA vincula esta reivindicación con la necesidad de avanzar en la transición energética. La patronal recuerda que Galicia sigue importando más del 70 % de la energía procedente de combustibles fósiles, responsables de emisiones contaminantes y del calentamiento global.

La asociación sitúa este debate en un contexto de urgencia climática y económica. En su informe alude a la previsión de veranos cada vez más calurosos, al riesgo de incendios forestales y a la necesidad de reducir la dependencia energética exterior. También recuerda que Europa recomienda avanzar hacia la electrificación masiva de la economía para cumplir los objetivos marcados por las distintas administraciones.

Para el sector, Galicia dispone de condiciones favorables para ganar peso en esa transición: viento continuo, conocimiento tecnológico y puertos con calados e intermodalidad adecuados para participar en el desarrollo de plataformas de eólica marina flotante.

El principal obstáculo, según EGA, está en los proyectos pendientes. La organización cifra en otros 4.000 MW la potencia en espera, una cantidad equivalente a toda la capacidad eólica que hoy ya está operativa en Galicia. La patronal sostiene que esas iniciativas cuentan con declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y permisos de conexión a la red.

Tras cinco sentencias favorables del Tribunal Supremo, EGA considera que debería abrirse una fase de desjudicialización que permita empezar a desbloquear los parques. La patronal advierte de que los cinco años de parálisis han tenido costes para el sector: proyectos que caducan, tecnología que queda anticuada e inversiones previstas que las empresas han redirigido a otros territorios.

Energía, precios y competitividad

El informe también conecta el debate energético con la situación internacional. EGA apunta al contexto geopolítico de guerra y a las tensiones en zonas estratégicas para el transporte de petróleo como factores que pueden encarecer la gasolina y, por extensión, el coste de la vida.

La patronal defiende que una Galicia con mayor capacidad renovable podría disponer de electricidad más limpia y barata para la ciudadanía y para la industria, gracias a la proximidad del recurso y a su potencial de generación. En su análisis, el desarrollo eólico no solo es una cuestión ambiental, sino también de competitividad económica y autonomía energética.

“La vida y la economía descansan sobre la energía”, sostiene EGA en su informe con motivo del Día Mundial del Viento. Para la asociación, esa fuente debe avanzar hacia un modelo “renovable y sostenible”, capaz de reducir emisiones, limitar la dependencia exterior y aprovechar mejor los recursos propios de Galicia.