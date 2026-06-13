La Real Sociedad Económica de Santiago reconoce la trayectoria del consejero de Televés José Gabriel Barreiro Pérez con su máxima distinción

Pocas instituciones pueden contar su historia en siglos y todavía menos mantienen viva una vocación de servicio ligada al progreso económico, educativo y social de su entorno. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago suma ya 242 años de trayectoria y este viernes volvió a mirar a su pasado para proyectarlo hacia el presente con la entrega de su quinta Medalla de Oro. El reconocimiento recayó en José Gabriel Barreiro Pérez, consejero de Televés y una figura vinculada durante décadas al ámbito empresarial, universitario y social compostelano.

El acto se celebró en la sede de la Real Sociedad Económica Compostelana, donde el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el presidente de la institución, Francisco Loimil Garrido, entregaron a Barreiro la máxima distinción de la entidad.

Loimil recordó que la Medalla de Oro se concede a personas que hayan “contribuido de forma extraordinaria al progreso de Galicia y al fortalecimiento de nuestras instituciones”, una definición que, afirmó, encaja con la trayectoria del homenajeado.

José López Campos felicita al premiado / cedida

El presidente de la RSEAPS destacó de Barreiro una forma de entender la responsabilidad “quizá hoy menos frecuente”, basada en “trabajar mucho, hablar poco, asumir responsabilidades sin exhibicionismo” y considerar los cargos no como títulos honoríficos, sino como espacios desde los que servir.

Una vida entre empresa, universidad y compromiso social

Durante su intervención, Loimil repasó la trayectoria profesional, docente y humana de Barreiro. Subrayó su papel en Televés desde los inicios de la compañía, en una época en la que conceptos como internacionalización, innovación o transferencia tecnológica no eran todavía evidentes y requerían, según señaló, “visión, valentía y muchísimo trabajo”.

También quiso destacar su coherencia y su manera de entender la empresa más allá de la cuenta de resultados. Según Loimil, Barreiro concibió la actividad empresarial como “una escuela”, un espacio donde formar personas y donde los jóvenes podían encontrar oportunidades, exigencia, disciplina y confianza.

El reconocimiento alcanza también a su faceta docente. Barreiro compaginó su actividad empresarial con la enseñanza como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Además, mantiene una amplia trayectoria de compromiso institucional y social.

Actualmente es vicepresidente de la Cocina Económica de Santiago y, entre otras responsabilidades, fue miembro del Consejo Social de la USC, miembro fundador del Patronato de la FEUGA, vicepresidente de la Cámara de Comercio compostelana, miembro del Consejo de Administración de Caixa Galicia y tesorero y vicepresidente de la propia Real Sociedad Económica de Santiago.

“Cuanto represente para Galicia una mejora”

Barreiro recibió la medalla con agradecimiento y quiso extender el reconocimiento a los equipos y miembros de las juntas directivas de la RSEAPS con los que colaboró entre 1981 y 2005. En su intervención recordó la historia de la institución desde su fundación, en 1784, y citó al profesor, consocio y compañero de junta directiva Antonio Fraguas para resumir su espíritu fundacional: impulsar “cuanto represente para Galicia una mejora”.

El homenajeado evocó el origen de la Real Sociedad en la tertulia formada en el Gran Hospital Real de Santiago, en la sala del administrador Antonio Páramo y Somoza, entonces rector de la Universidad y primer director de la RSEAPS. También recordó que la entidad tomó como modelo otras sociedades económicas fundadas en España, especialmente la Vascongada.

En su repaso histórico, Barreiro destacó la preocupación de la institución, ya desde el siglo XIX, por el desarrollo de los sectores productivos de Galicia y por la educación de la juventud. Citó iniciativas vinculadas a la formación en dibujo, primeras letras, hilanzas, educación de adultos, música, comercio, artes y oficios o vidriería artística, entre otras.

También puso en valor algunos hitos históricos de la Real Sociedad, como la propuesta de 1859 para la construcción de la primera vía férrea de Galicia, entre Santiago y el puerto de Carril, inaugurada en 1873; la creación de la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Santiago; y el impulso de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad.

Un legado que continúa

Barreiro se refirió asimismo a su llegada a la RSEAPS en 1981, de la mano de Ricardo Bescansa Martínez, y a las etapas posteriores en la dirección de la entidad. Recordó especialmente la crisis derivada de la desafectación del Conservatorio de Música de la Real Sociedad Económica, provocada por la caída de matrícula tras la creación del nuevo Conservatorio de la Xunta, la Escuela Municipal y la autonomía de los conservatorios locales.

Según explicó, aquella situación obligó a planificar una salida que evitase la quiebra de la institución y que culminó con un acuerdo con el personal docente, constituido en cooperativa.

El homenajeado también aludió al relevo producido en la asamblea de 2006, con la llegada a la presidencia de Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez y de Francisco Loimil Garrido como vicepresidente. A su juicio, dos décadas después puede constatarse el acierto de aquel cambio, que permitió reforzar la presencia de la institución, ampliar sus actividades y convenios, y dar a conocer tanto su pasado histórico como su presente.

“Es responsabilidad de todos mantener y proyectar este legado para las actuales y nuevas generaciones”, concluyó Barreiro.