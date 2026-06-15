El Corte Inglés gana 628 millones en 2025, un 22,8% más, con ingresos superiores a los 17.000 millones

El Corte Inglés registró en el ejercicio 25-26 un beneficio neto de 628 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,8% respecto al anterior. Así lo ha comunicado el gigante de las grandes superficies a través de una nota de prensa a los medios, en la que, además, ha recalcado que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más.

"Estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés", ha subrayado la presidenta del grupo, Cristina Álvarez.

Tal y como se desprende de las cifras del ejercicio, la compañía ha experimentado un "sólido" crecimiento tanto en ventas como en rentabilidad. Todo ello acompañado de incrementos de doble dígito en resultados, además de la menor deuda en dos décadas. Gracias a ello, el grupo prevé incrementar las inversiones un 14,6% este año, hasta los 650 millones de euros.

Mejora de la eficiencia

Volviendo a las cifras, el volumen global de ingresos consolidados de El Corte Inglés ascendió a 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento del 1,1% y del 2% a superficie comparable. La compañía ha subrayado que este "importante" crecimiento en todas sus magnitudes financieras se debe al buen comportamiento que han registrado sus principales áreas de actividad, así como a una mejora continuada de la eficiencia.

Por áreas de actividad, el retail logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable. Destaca el fuerte posicionamiento del área de moda y belleza, que registró un incremento en sus ventas del 3,1% hasta alcanzar los 5.882 millones. La moda, según el grupo, se afianza como un área clave de crecimiento, mostrando un "sólido" desempeño, en una categoría que incluye joyería, belleza, relojes y deportes.

Repunta el Club del Gourmet

En las áreas de Alimentación y Hostelería las ventas se situaron en los 3.064 millones de euros (+1,5%), destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet, mientras que en las áreas de Hogar y Electrónica, alcanzaron los 2.776 millones de euros. En cuanto al canal online, se han registrado más de 1.007 millones de visitas a las webs y apps del Grupo (891,7 millones en 2024). La compañía cuenta con 16,3 millones de clientes registrados en elcorteingles.es.

Financiera El Corte Inglés, por su parte, también registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%. Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones tras crecer un 6,3% respecto al año anterior. El número de pólizas alcanzó los 1,4 millones, un 12% más que el pasado ejercicio.

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"El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027", ha subrayado la compañía.