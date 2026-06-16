El conflicto del metal coruñés sale a la calle para exigir un convenio digno a la patronal

El conflicto del metal coruñés vuelve a la calle en una semana clave para medir la fuerza de los trabajadores y el margen real de negociación con la patronal. Las protestas convocadas por CIG, UGT y CCOO reunieron este martes a empleados del sector en A Coruña y Ferrol para reclamar un convenio digno para los alrededor de 18.000 trabajadores de la provincia.

En A Coruña, la movilización se celebró en los Cantones, en las inmediaciones de un foro económico al que asistieron distintas autoridades, entre ellas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Los manifestantes hicieron sonar silbatos, lanzaron petardos y corearon lemas como “ni un paso atrás” o “estamos en huelga”, en una protesta que transcurrió sin incidentes.

Los sindicatos acusan a la patronal de mantener bloqueada la mesa del convenio y de no presentar propuestas que permitan avanzar. Después de las reuniones celebradas el viernes y el lunes, los representantes de los trabajadores aseguran que la oferta empresarial sigue muy lejos de sus demandas.

Protesta de trabajadores del metal de A Coruña reclamando un "convenio digno" / kiko Delgado/Efe

Eduardo Caamaño, de CIG Industria, calificó de “nefasta” la primera reunión y denunció que, posteriormente, solo se planteó una subida salarial del 0,25%, una propuesta que las centrales consideran inasumible para un convenio llamado a regular las condiciones laborales de los próximos cuatro años.

En la misma línea, Jairo Ares, de UGT Industria, defendió que esa oferta es “claramente insuficiente” y recordó que la negociación no se limita a los salarios. Los sindicatos también reclaman mejoras laborales y medidas para frenar la precarización en el sector

La elección del lugar de la protesta en A Coruña no fue casual. Los convocantes buscaron hacer visible el conflicto ante los representantes políticos presentes en el foro económico celebrado en la ciudad.

Caamaño aseguró que el objetivo era trasladar a las administraciones la situación de un sector con miles de empleos en juego y con un convenio que, según los sindicatos, permanece “secuestrado” por la falta de avances en la negociación.

La protesta tuvo también seguimiento en Ferrolterra. Los trabajadores iniciaron una marcha al mediodía desde las instalaciones de Navantia Ferrol, recorrieron el barrio de Esteiro y se concentraron ante la sede de COFER, en el Cantón de Molins, antes de regresar de nuevo a la puerta del astillero.

La movilización transcurrió sin incidentes, pero con un mensaje de firmeza por parte de las centrales sindicales. El secretario comarcal de CIG-Industria, Sergio Martínez, calificó la oferta de la patronal como una “tomadura de pelo” y un “insulto” para los trabajadores.

Martínez denunció que los empresarios permanecen instalados en el “inmovilismo” y que no hay avances ni en materia salarial ni en cuestiones sociales como la regulación de los fijos discontinuos o de las ETT.

Nuevos paros si no hay avances

El calendario de movilizaciones continuará si la negociación sigue bloqueada. Además de la huelga de este martes, los sindicatos mantienen convocadas nuevas jornadas de paro para el 17 y el 30 de junio y para el 2 de julio.

Las centrales critican que la patronal lleva meses sin negociar con voluntad real y que las reuniones se están produciendo prácticamente una vez al mes, un ritmo que consideran incompatible con la urgencia de cerrar un acuerdo.

En paralelo, la dirección de Navantia se ha comprometido a convocar esta semana una mesa interna para reactivar su propia negociación, aunque los sindicatos aclaran que esa vía es independiente y no sustituye al convenio provincial del metal.