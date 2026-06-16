Estrella Galicia se une a la fiesta de San Juan con una propuesta hostelera exclusiva
La edición limitada busca homenajear la fiesta que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de la mesa
La noche de San Juan tiene algo de ritual colectivo: fuego, mesas compartidas, calles llenas y la sensación de que el verano empieza de verdad. Con ese espíritu, Estrella Galicia ha lanzado una edición especial dedicada a San Juan, una iniciativa pensada para acompañar una de las fiestas más arraigadas del calendario popular.
La propuesta estará disponible de forma exclusiva en establecimientos de hostelería de Galicia y de otras comunidades donde esta celebración mantiene un fuerte peso cultural y social.
Con este lanzamiento, la marca busca rendir homenaje a una fiesta que cada año reúne a miles de personas alrededor del fuego, la música, la gastronomía y la vida en la calle.
“San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.
La hostelería como punto de encuentro
La edición especial estará destinada íntegramente al canal hostelero, reforzando el papel de bares y restaurantes como espacios de convivencia durante una noche especialmente ligada al encuentro social.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de Estrella Galicia de desarrollar ediciones especiales conectadas con la identidad de cada territorio, sus hábitos de consumo y su cultura gastronómica.
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías
- La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago
- El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación
- El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos