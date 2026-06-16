Estrella Galicia se une a la fiesta de San Juan con una propuesta hostelera exclusiva

La noche de San Juan tiene algo de ritual colectivo: fuego, mesas compartidas, calles llenas y la sensación de que el verano empieza de verdad. Con ese espíritu, Estrella Galicia ha lanzado una edición especial dedicada a San Juan, una iniciativa pensada para acompañar una de las fiestas más arraigadas del calendario popular.

La propuesta estará disponible de forma exclusiva en establecimientos de hostelería de Galicia y de otras comunidades donde esta celebración mantiene un fuerte peso cultural y social.

Con este lanzamiento, la marca busca rendir homenaje a una fiesta que cada año reúne a miles de personas alrededor del fuego, la música, la gastronomía y la vida en la calle.

“San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.

La hostelería como punto de encuentro

La edición especial estará destinada íntegramente al canal hostelero, reforzando el papel de bares y restaurantes como espacios de convivencia durante una noche especialmente ligada al encuentro social.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Estrella Galicia de desarrollar ediciones especiales conectadas con la identidad de cada territorio, sus hábitos de consumo y su cultura gastronómica.