Galicia lidera la participación femenina en hipotecas y la contratación compartida para comprar vivienda

Comprar una vivienda en Galicia es, cada vez más, una decisión compartida y con un protagonismo femenino superior al del resto del país. La comunidad autónoma lidera la participación de las mujeres en la contratación de hipotecas para la adquisición de inmuebles y figura entre los territorios donde más se recurre a préstamos firmados por dos titulares. Al mismo tiempo, destaca por la escasa presencia de compradores extranjeros, muy por debajo de la media nacional.

Así lo refleja el informe elaborado por el Centro de Información Estadística del Notariado sobre la aplicación de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI), que entró en vigor el 16 de junio de 2019 para reforzar la protección de los consumidores en el mercado hipotecario.

Desde entonces, las notarías gallegas han formalizado 89.931 préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas e inmuebles, una cifra que representa el 3,6% de las más de 2,4 millones de operaciones registradas en España durante este periodo.

Galicia se sitúa a la cabeza del país en participación femenina dentro del mercado hipotecario. El 49,1% de las personas que suscribieron préstamos hipotecarios entre 2020 y 2025 fueron mujeres, frente al 48,2% de media nacional.

Aunque la diferencia es reducida, el dato sitúa a Galicia como la comunidad autónoma más cercana a la paridad entre hombres y mujeres en este tipo de operaciones financieras, un indicador que refleja una creciente igualdad en el acceso a la financiación para la compra de vivienda.

Otro de los rasgos distintivos del mercado hipotecario gallego es el peso de la contratación compartida. El 54,1% de las hipotecas se firmaron con dos deudores, por encima de la media española, situada en el 52,2%.

Además, el 2% de los préstamos fueron suscritos por tres titulares, una proporción también superior a la media nacional, que se sitúa en el 1,6%.

Estos datos evidencian que la adquisición de vivienda continúa siendo, en gran medida, un proyecto familiar. El elevado coste de acceso a la vivienda y la necesidad de reunir mayores garantías financieras empujan a muchas parejas y familias a compartir la titularidad de los préstamos.

Entre las comunidades con menos compradores extranjeros

El perfil de los prestatarios gallegos también destaca por su escasa dependencia de la demanda internacional. Los ciudadanos españoles representan el 95,8% de quienes contratan una hipoteca en Galicia, mientras que los extranjeros apenas alcanzan el 4,2% del total.

Se trata de la segunda tasa más baja de España, solo por detrás de Extremadura, y queda muy lejos de la media estatal, donde los compradores extranjeros representan el 11,8% de los prestatarios.

La diferencia refleja un mercado inmobiliario con un marcado carácter local, alejado de la fuerte presión internacional que sí experimentan otros territorios, especialmente los de perfil turístico o residencial.

El notario, una figura clave

La entrada en vigor de la Ley 5/2019 transformó el proceso de contratación hipotecaria al introducir una reunión obligatoria y gratuita entre el prestatario y el notario antes de la firma del préstamo.

Durante ese encuentro, el consumidor recibe información detallada sobre las condiciones del crédito, puede resolver dudas y comprobar que la entidad financiera ha cumplido con todas las obligaciones de transparencia.

“La intervención notarial no solo verifica el cumplimiento de requisitos legales, sino que introduce una capa de protección que previene efectos indeseados, mitiga riesgos y asegura que el prestatario tenga una oportunidad real de tomar decisiones informadas”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

A través de las actas de transparencia precontractual, el sistema notarial se ha convertido en una de las principales herramientas de protección para los compradores de vivienda, garantizando que las hipotecas se firmen con pleno conocimiento de sus condiciones y consecuencias.