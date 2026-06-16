Galicia pide al Gobierno que negocie con Marruecos la reapertura del mercado bovino

La ganadería gallega mira de nuevo hacia Marruecos. La Xunta quiere que el Gobierno central abra una vía de negociación con el país norteafricano para recuperar cuanto antes la exportación de ganado bovino, cerrada por las restricciones vinculadas a la dermatosis nodular contagiosa. Para Galicia, no se trata de un mercado menor: su reapertura ayudaría a dar salida comercial a los animales y a sostener los precios en un momento delicado para las explotaciones.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, trasladará esta petición al Ministerio de Agricultura en el Consejo Consultivo de Política Agrícola, en el que participa de forma telemática. Antes, durante una visita a la Central Agropecuaria de Silleda, defendió que Marruecos es uno de los destinos relevantes para el bovino español y que la situación debe empezar a “flexibilizarse”.

Sin nuevos casos desde marzo

La conselleira recordó que Marruecos mantiene cerrada su frontera a los bovinos procedentes de España por la DNC, pese a que, según la Xunta, no se han detectado nuevos casos desde marzo ni en Cataluña ni en Aragón.

Gómez reclamó al ministro Luis Planas que active gestiones diplomáticas similares a las realizadas en su día con China por la peste porcina africana. El objetivo, señaló, es permitir de nuevo las ventas “cuanto antes” y evitar que el cierre siga afectando a la rentabilidad de las granjas.

María José Gómez, en Silleda / cedida

La petición llega en un contexto de preocupación en el campo gallego por la evolución de los precios. Medio Rural vincula la reapertura del mercado marroquí con la necesidad de mantener precios estables para los productores y garantizar la viabilidad de las explotaciones.

La conselleira también aprovechó para reclamar medidas de protección para el sector lácteo, tras la bajada de precios en los actuales contratos. Pidió actuar tanto dentro del Paquete Lácteo como mediante cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Seguros, vacuna y PAC

Además de la negociación con Marruecos, la Xunta plantea otras demandas relacionadas con la dermatosis nodular contagiosa. Entre ellas, incluir la enfermedad en los seguros agrarios, rebajar su categoría sanitaria y liderar ante la Unión Europea el desarrollo de una vacuna marcada.

Gómez defendió también mantener mesas de diálogo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para preparar la futura PAC a partir de 2028. A su juicio, Galicia necesita una Política Agraria Común fuerte y con presupuesto suficiente.

La conselleira recordó, por último, que hace tres meses solicitó una reunión presencial con Luis Planas para abordar estas cuestiones y que todavía no ha recibido respuesta.