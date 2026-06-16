Candidatura española
El Gobierno aprobará este martes la sociedad para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona
Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital
EP
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la constitución de la sociedad mercantil encargada de desarrollar y gestionar la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA) que España aspira a albergar en Móra la Nova (Tarragona).
Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital, con una participación individual del 15,67% cada uno, según ha adelantado 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.
Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.
Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó a principios de junio que la inversión del Ejecutivo para la gigafactoría de IA se situará entre los 600 y 800 millones de euros.
La constitución de la sociedad mercantil, con domicilio social en Móra la Nova, es un requisito clave para concurrir a la próxima convocatoria de gigafactorías de IA que la Comisión Europea prevé lanzar en breve, en el marco de una candidatura española que contempla movilizar cerca de 4.000 millones de euros de inversión público-privada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
- La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
- Luis Zahera cierra por todo lo alto las fiestas de Fontiñas: 'Seguide sendo ben de barrio, que eso non se perda
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva película: estos son los curiosos requisitos
- Arzúa se une para pedir arreglos por las obras de la autovía a Lugo y Melide exige su apertura con garantías
- La guía 50 Top Pizza reconoce por primera vez a una pizzería gallega: está en Santiago
- El fundador de Amazon apuesta por la biotecnología de Galicia para el futuro de la alimentación
- El mejor bar de Santiago para ver a España en el Mundial esta tarde según la Guía Repsol: con 4 pantallas y tapas gratis