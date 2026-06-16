El gusano soldado golpea a Galicia: miles de hectáreas de maíz amenazadas

Cuando los ganaderos gallegos afrontaban un nuevo verano marcado por la caída del precio de la leche y el aumento de los costes de producción, un viejo enemigo ha vuelto a golpear con más fuerza que nunca. La expansión del gusano soldado está poniendo en jaque miles de hectáreas de maíz forrajero, uno de los principales alimentos del ganado, y amenaza con disparar los gastos de las explotaciones en los próximos meses.

La organización Unións Agrarias-UPA ha reclamado a la Xunta una actuación urgente ante la rápida propagación de esta plaga, que ya afecta a buena parte de las principales zonas productoras de maíz de la comunidad.

Según advierte la organización agraria, los daños se extienden por las comarcas de Costa da Morte, Bergantiños, Xallas, Ordes, A Barcala, Terras de Soneira y comienzan también a detectarse en la comarca del Deza. En algunas de estas zonas, la afectación alcanza ya aproximadamente el 70% de la superficie sembrada.

Un problema que avanza del litoral al interior

Aunque la presencia del Mythimna unipuncta, conocido popularmente como gusano soldado, no es nueva en Galicia, el sector alerta de que la situación se está agravando año tras año.

Los primeros ataques comenzaron a documentarse en la década de los noventa en áreas costeras. Sin embargo, la plaga ha ido avanzando progresivamente hacia el interior sin que, hasta ahora, se haya conseguido frenar de forma efectiva su expansión.

La preocupación es máxima porque el maíz constituye una de las bases de la alimentación del ganado vacuno. Una reducción significativa de la producción obligaría a muchas explotaciones a comprar alimento en el mercado, incrementando unos costes que ya se encuentran bajo presión.

Los tratamientos pierden eficacia

Uno de los principales problemas es que las herramientas utilizadas hasta ahora están mostrando una eficacia cada vez más limitada.

Los tratamientos fitosanitarios de contacto permiten eliminar los insectos presentes en las plantas, pero no destruyen los huevos, que permanecen en los cultivos y generan nuevas oleadas de ataques pocos días después.

Ante esta situación, muchos productores han recurrido a tratamientos sistémicos más agresivos. Sin embargo, estos productos cuentan con limitaciones legales de uso y, una vez agotadas las aplicaciones autorizadas, los insectos vuelven a aparecer en numerosas parcelas.

Desde Unións Agrarias consideran que el sector productor y las empresas de servicios agrícolas ya no disponen de herramientas suficientes para controlar por sí solos una plaga que califican de "recurrente" y en expansión.

La amenaza llega en el peor momento para el campo gallego

La crisis provocada por el gusano soldado coincide con un contexto especialmente complicado para las explotaciones ganaderas.

Unións Agrarias alerta de que los daños ya afectan a cerca del 70% de las plantaciones en varias comarcas / cedida

El sector todavía trata de absorber la reciente bajada de los precios de la leche aplicada por parte de la industria en la renovación de contratos, mientras que los costes de producción vuelven a aumentar como consecuencia de las tensiones internacionales y del encarecimiento de materias primas y energía.

Esta combinación de factores amenaza directamente la rentabilidad de muchas granjas, especialmente las más dependientes del maíz producido en sus propias fincas.

Piden ayudas, seguros y protección en la PAC

Ante la magnitud del problema, Unións Agrarias reclama a la Consellería do Medio Rural la puesta en marcha de medidas extraordinarias para compensar el incremento de costes que sufrirán las explotaciones afectadas.

Entre sus demandas figura la inclusión de esta plaga en las coberturas de los seguros agrarios, así como el desarrollo de líneas de apoyo que permitan afrontar el gasto adicional en alimentación animal derivado de la pérdida de cosechas.

La organización también solicita que la situación sea tenida en cuenta en la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para evitar que los agricultores y ganaderos puedan sufrir penalizaciones por unos daños provocados por una plaga que, según denuncian, escapa a su capacidad de control.

Mientras el gusano soldado continúa avanzando por los campos gallegos, el sector espera una respuesta rápida de la Administración para evitar que una crisis fitosanitaria termine convirtiéndose también en una crisis económica para cientos de explotaciones.